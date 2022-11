El conocido presentador de televisión y esposo de Carla Jara es uno de los invitados del capítulo de este viernes de Podemos Hablar, programa del cual BioBioChile pudo acceder a un adelanto.

En conversación con el animador del espacio, Jean Philippe Cretton, Kaminski se mostró contento por estar nuevamente en pantalla.

“Como tú lo decías, estuve ocho años esperando este momento. Se hizo largo, pero contento porque es un bonito desafío. Con hartos dimes y diretes porque he tenido una semana terrible. En realidad yo sabía a lo que iba”, mencionó el comunicador.

Recordemos que Sígueme y te sigo debutó en TV+, señal en la que irá de lunes a viernes desde las 16:00 hasta las 18:00 horas, bloque en el que repasarán el acontecer del mundo del espectáculo.

En ese sentido, sobre la comparación que se ha hecho con Me Late, Francisco expresó: “Sí, a la comparación, a la salida, la gente de repente confunde cosas o términos. Muchas veces hay gente que nos culpa a nosotros como de la salida del otro programa, siendo que no tenemos nada que ver”.

“Yo siempre he dicho que me declaro un fan de Me Late, yo veía Me Late. Uno no toma decisiones de lo que pasa en la industria”, añadió.

En cuanto a eventuales conversaciones previas al término de Me Late, Kaminski fue enfático.

“Conmigo no. Igual con el Huevo somos compañeros de radio, entonces nos vemos. Trabajamos en el mismo holding, independiente que sean diferentes radios. Yo le envié un mensaje, le conté lo que estaba sucediendo y él también me dio su buena onda y me dijo ‘compadre, te entiendo"”, concluyó.