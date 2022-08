Hoy fue confirmada la primera panelista de “Juego textual”, el nuevo programa que prepara Canal 13 para su horario prime que tendrá a Sergio Lagos en su conducción.

Se trata de la comediante local Daniela “Chiqui” Aguayo, que será parte de la nueva versión del extinto “Acoso textual”, show emitido en los años 2004 y 2010.

En total serán ocho mujeres que, de acuerdo a un comunicado de la estación privada, “analizarán, desglosarán y diseccionarán diversos temas humanos, poniendo en juego a un invitado”.

Con esto, Aguayo regresa a la TV tras dos años dedicada principalmente a la maternidad. “Me encanta este programa porque está súper enfocado a la entretención, que es algo que hace rato quería volver a hacer”, comentó.

“Ya habiendo pasado el estallido y la pandemia, creo que es el momento de que la entretención vuelva a tener un lugar en pantalla”, señaló.

Sobre el desafío de entrevistar, la actriz comentó: “Entrevistar es un súper desafío para mí, porque no lo he hecho nunca, y me gusta tirarme a la piscina con un formato totalmente nuevo para mí”.

“No sé si había estado a la altura antes, siento como que ahora me promovieron a un nivel intelectual más alto, de entrevistadora. Pero, por otro lado, en el programa ya tenemos gente para hacer las preguntas más serias, así que ese no va a ser mi rol”, añadió.

El productor ejecutivo del Área de Entretención de Canal 13, Alexis Zamora, aseguró que en el espacio participarán “ocho mujeres en donde Lagos va a ser el moderador en el que se analizarán, desglosarán y diseccionarán diversos temas humanos”.

De acuerdo a Zamora, en cada episodio las panelistas hablarán de un tema en particular que matizarán con el invitado de rigor, quien tendrá “vínculos con el tema tratado”.