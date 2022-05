La comunicadora Patricia Larraín recordó en el programa Más Vivi que Nunca de TV Más algunas de sus experiencias con diferentes artistas tanto en su etapa como Miss 17 así como también en su estadía en el canal Zona Latina.

Larraín recordó una fotografía de su adolescencia en la que aparece sonriendo mientras Luis Miguel, de 19 años entonces, aparece abrazándola.

Entonces comentó que cuando era Miss 17 también estaban otras denominadas Misses, a quienes se les ofreció conocer a Bon Jovi, que se presentaría en el país, y Luis Miguel, quien estaba en tierra nacional para el Festival de Viña.

Pese a que Larraín eligió conocer a Bon Jovi, recordó entre risas que “llevaron a la Titi García Huidobro a ver a Luismi, pero todas nos colamos”.

“Fue en eso que llegamos a una pieza del Hotel O’Higgins y nos ofrecieron una foto con él, a lo que me abrazó“, contó.

Según su experiencia, la comunicadora destacó que el Sol de México “era super lindo y, super amoroso”.

Fue en eso que la animadora del espacio, Vivi Kreutzberger, le preguntó entonces cual considera su experiencia más desagradable con un famoso, a lo que, tras dudar un poco, nombró a Cristina Aguilera.

Si bien aseguró que en su experiencia como entrevistadora comentó tener gratos encuentros con estrellas internacionales, aseguró que la voz de Candyman “fue más pesada que chupete de fierro”.

“No sé qué le pasó. Creo que estaba muy preocupada de que tenía la guata maquillada y las piernas no”, comenzó diciendo.

De acuerdo al relato de Larraín, Aguilera se encontraba hablando en inglés con un productor sobre su preocupación por cómo lucía.

“Ella dijo que necesitaba mejorar su maquillaje”, recordó, a lo que la cantante destacaba que sus piernas eran de color diferente a su abdomen.

Fue entonces que la entrevistadora quiso intervenir y le dijo a la cantante que no se preocupara porque “te ves super bien igual”.

“Creo que le cargó que haya entendido inglés y que me haya metido en la conversación del productor”, destacó entonces.

Fue así que a la hora de la entrevista, Larraín habría aumentado la molestia de Aguilera cuando comenzó a hablarle en inglés, sin utilizar la ayuda de un tercero.

“Le pregunto: ‘¿Qué conoces de Chile?’ y dice solo ‘que llueve mucho’. Después le hice una pregunta en inglés y ella me corrigió. Era un detalle, pero quiso hacerlo”, comentó.

De acuerdo a Larraín, entonces ella le había preguntado “do you feel a latin woman? (¿te sientes una mujer latina?)”, a lo que la artista corrigió ante las cámaras diciendo: “do you mean if i feel like a latin woman?” es decir, “¿intentas decirme si me siento como una mujer latina?”.