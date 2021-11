La actriz Paola Troncoso (47), participante del programa El Discípulo del Chef (Chilevisión), se emocionó en el capítulo de este miércoles al hablar de su fibromialgia y de su paso por el espacio de televisión. “Voy a cumplir 48 años y recién a esta altura de mi vida estoy disfrutando”, dijo.

Troncoso, que trabajó largo tiempo en el set del extinto Morandé con Compañía (Mega) reconoció que “por mucho tiempo me maltraté”.

“Me maltraté mucho por el tema de la fibromialgia“, especificó. “Ahí se forma como un círculo vicioso, porque tú quieres hacer miles de cosas, tu cuerpo no te responde y a mí me daba rabia con eso. Me daba rabia con mi cuerpo”, afirmó.

“Decía ‘esto que siento, este dolor, no me va a parar’. Entonces seguía trabajando y al otro día no me podía levantar. Yo decía ‘para qué desperté, para vivir esto de nuevo, prefiero no despertar nunca más’“, rememoró.

No obstante, dijo luego, “gracias a un trabajo tratando de sanar mis emociones, yo he ido sanando mi fibromialgia. Yo voy a morir con fibromialgia, yo lo sé, pero puedo tener una vida mucho mejor que antes”.

Fue entonces que advirtió que, con ese trabajo, “también aprendí a cuidarme”.

“Mi vida siempre fue trabajar. En este programa lo he pasado bien, estoy disfrutando la vida. Voy a cumplir 48 años y recién a esta altura de mi vida estoy disfrutando”, declaró.

La fibromialgia, enfermedad con la que fue diagnosticada cuando tenía 30 años, es una afección en la que “una persona tiene dolor prolongado que se propaga por todo el cuerpo”, según el portal especializado Medline Plus.

Las molestias, apuntan, pueden estar relacionadas “con fatiga, problemas de sueño, dificultad de concentración, dolores de cabeza, depresión y ansiedad”.

Según datos de la Corporación de Fibromialgia de Chile , tal como publicó BioBioChile, el padecimiento afecta a cerca de un 2% de la población nacional, que muchas veces se confunde con cuadros de tensión o cansancio generalizado.