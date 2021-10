La hija del fallecido comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, Daniela Bonvallet, acusó la tarde de este martes que recibe serias amenazas por parte de su hermano Jean Pierre Bonvallet.

La acusación, que fue recogida por Chilevisión, llegó a través de su cuenta de Twitter que luego borró, donde incluso colgó imágenes de los correos que estaría recibiendo.

“Mala persona”, “cínica asquerosa”, “infiel”, serían algunos de los insultos hacia la también concejal de la comuna de Ñuñoa, consignó el medio.

Los episodios habrían comenzado luego de la muerte de su padre, que se produjo el 18 de septiembre de 2015.

“No sé como compartirles mi angustia y mi dolor, no está mi padre que siempre me defendía, tengo un millón de correos más, son 6 años me amenazas constantes. ¡Estoy pidiendo ayuda a gritos!”, escribió en uno de los tuits.

“Como dije tengo correos horrorosos que me llenan de vergüenza, me culpa de la muerte de mi padre… dice que lo maté, que subí, lo intoxiqué y apagué las cámaras y tanto más”, agregó en otro.

“Pero basta de vergüenza, a los maltratadores hay que acusarlos. Lamentablemente él está postulando a un cargo público de diputado y la gente del distrito 8 no me va a leer, pero de verdad yo tengo miedo. No culpen a su partido, su partido no sabía esto”, afirmó luego. Los antecedentes estarían en Fiscalía.

Según reportó Página 7, la madre de los hermanos, Ángela Setti, se refirió a las acusaciones mediante Facebook y desmintió a su hija.

“Estoy totalmente decepcionada de mi hija Daniela Bonvallet. No es verdad que él ha amenazado, desde que se presentó a diputado, le ha hecho la vida imposible. Jean Pierre no tiene contacto con ella hace años, no sabe su dirección ni menos su WhatsApp Apoyo a mi hijo Jean Pierre Bonvallet”, escribió en una publicación.

BioBioChile intentó contactar a Jean Pierre Bonvallet, pero hasta el cierre de este artículo no ha obtenido respuesta.