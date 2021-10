Mega confirmó este miércoles que la comunicadora Carla Jara se sumará a la segunda temporada de The Covers: tributo a las estrellas, que aún está en producción.

El espacio de televisión, según contó BioBioChile, está programado para noviembre, tras el fin de la primera parte, y continuará con la animación de Karla Constant.

En conversación con este medio, Carla recordó que el arribo al espacio se gestó luego que la contactaran desde el canal y le manifestaran sus intenciones de incluirla.

“Luego de pensarlo, no mucho la verdad, dije que bueno. Me parece un desafío para mí“, afirmó. Su principal preocupación, sostuvo, es su voz, pues confía en que puede lograr la interpretación escénica de sus dos personajes .

“Así estoy, con los ensayos”, agregó. Su voz la está trabajando con el cantante Dani Donoso y las coreografías, con Rosita Piulats.

Carla Jara y sus interpretaciones

La dinámica del programa, que por estos días tiene como jurados a Javiera Contador, Beto Cuevas y Óscar Mediavilla, consiste en que un grupo de famosos tributa a reconocidos cantantes con sus voces y caracterizaciones.

Es el jurado -que para esta segunda parte aún no está confirmado- el que define qué rostro pasará a una segunda fase, hasta llegar a un gran ganador.

“Voy a tributar a Shakira y a Raffaella Carrá. Esos son mis dos personajes”, reveló.

Su experiencia en el canto, confesó, incluye sólo su paso por el programa juvenil Mekano (Mega) y los karaokes familiares, aunque advirtió riendo que “a veces canto bien, pero se escucha mal”.

“Hemos estado trabajando. No partí hace mucho los ensayos porque tenía un viaje planificado y ensayé por Zoom, que no es lo mismo. Hemos estado tratando de lograrlo, de sacar las desafinaciones y tratando de sacar esta voz tan particular que tiene Shakira”, expuso, añadiendo que el personaje “aparece de repente pero luego me abandona”.

“Yo veo el programa ahora y veo que los participantes son tremendos cantantes. Si yo pudiera llegar a esas instancias me sentiría muy orgullosa. Por lo pronto estoy pasándolo bien, disfrutando, aprendiendo. Es primera vez que tomo clases de canto y por la parte del baile se me ha hecho más fácil, porque es algo que está dentro de uno”, apuntó.

El ajetreado momento

Fue esta semana que se supo que Jara y su esposo interpusieron una demanda civil contra Canal 13 por lo que, consideraron, un “asesinato de imagen”. Esto, luego que en un capítulo de noviembre pasado del matinal Bienvenidos se hablara largamente sobre la acusación de una presunta estafa contra Kaminski.

El matrimonio anunció la acción legal este lunes en el programa Zona de Estrellas (Zona Latina), donde afirmaron que la demanda fue declarada “admisible” por parte de tribunales.

La acusación contra Kaminski fue realizada por Mario Jorquera, productor que trabaja en el sector de San Fernando, quien afirmó al espacio de televisión, que invirtió 100 millones de pesos en eventos que él y Kaminski llevaron a cabo en septiembre de 2019. Sin embargo, Jorquera aseveró que del monto total, sólo recibió 20 millones de la inversión.

El documento judicial menciona que Canal 13, “a través de sus dependientes y en sus espacios de televisión cometió negligencias inexcusables en su labor de informar correctamente a los televidentes”. Y se agrega que lo anterior ocasionó “perjuicios” contra Jara y su esposo.

El matrimonio afirma que, debido a lo expuesto anteriormente, perdieron una serie de contrato laborales, por lo que solicitaron una indemnización por más de 530 millones de pesos por concepto de lucro cesante y daño moral. Asimismo, pidieron que que se ordene la rectificación de la información.

BioBioChile consultó al respecto a Jara, quien prefirió no ahondar en el tema.