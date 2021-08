Un importante hito sumó hoy Paloma Mami a su corta pero exitosa carrera: se convirtió en la primera artista latina (y chilena) en certificar Disco de Oro en Estados Unidos gracias a un álbum debut sin artistas invitados.

Hablamos de “Sueños de Dalí”, producción que fue lanzada este año luego de su irrupción mundial en 2018, cuando fue fichada por Sony Music Latin.

“Gracias a todxs los que fueron parte de este proyecto”, escribió la cantante en una historia compartida en redes sociales.

“A mis fanáticxs que me bancan no importa qué. Y a todxs que simplemente aprecian el arte y vieron mi visión. Me puse un reto y lo cumplí”, agregó.

El hito no es menor teniendo en cuenta la tendencia que prevalece en la música urbana actual: las colaboraciones, los duetos y los invitados de renombre para realzar por sí mismos una producción discográfica.

En “Sueños de Dalí”, álbum netamente personal, Mami alió a influyentes productores de la escena mundial, como el chileno Taiko, JonTheProducer, Hitboy, The Stereotypes, El Guincho e incluso Rosalía, entre otros, quien aparece como compositora de una de las canciones.

Este viernes 27 de agosto, la artista será parte de la primera versión de los Giga Awards, iniciativa que premiará a diversos contenidos digitales del último año.

En la ceremonia, que será transmitida por Canal 13 y animada por Cecilia Bolocco y “Pollo” Castillo, Mami presentará en vivo algunas de sus canciones. La cita comienza a las 22:30 horas.