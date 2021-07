Tras renunciar al programa Yo soy: all stars, el imitador de Luis Miguel, Ricky Santos, se desahogó a través de Instagram.

La noticia de la partida del artista fue confirmada por el productor ejecutivo del programa, Carlos Valencia, quien aseguró que Santos tendría una oportunidad de trabajo en México.

No obstante el imitador acusó al espacio de no haberlo dejado despedirse en pantalla, por lo que realizó un live en la plataforma de fotos.

“De verdad que yo intenté hacerlo. Había un trato de por medio con producción de que sí me iba a despedir, que sí le iba a decir a la gente que estaba eternamente agradecido por cada uno de su apoyo. Tenía un texto preparado para mi hermano y tampoco pude”, aseguró, según consignó el portal En Cancha.

“Lamentablemente había una seguidilla de artistas muy importantes en el programa que se habían ido. Entonces, lo que quería producción es que no me despidiera para que la gente… no sé”, continuó.

El intrérprete hizo referencia a la salida de Nicolás Cid, imitador de Steve Perry y de Sebastián Landa, imitador de José Feliciano.

“No voy a volver”

“Yo me quería despedir y la producción no me dejó y su explicación fue esta: ‘Tú vas a volver. Entonces cómo tú vas a volver al programa y vas a estar ahí, la idea no es despedirnos"”, dijo.

“Lo que es en mi caso, no voy a volver y lo quiero anunciar de manera pública. No quiero retroceder otra vez a mi país para dejar estos proyectos que tengo hoy en día de lado que son muy importantes. (…) Me dolió no despedirme de ustedes”, cerró.