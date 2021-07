El ganador de la última temporada del programa “Yo Soy”, Nicolás Cid, decidió retirarse del nuevo ciclo del programa que enfrenta a los “mejores de los mejores”.

El imitador del legendario vocalista de Journey, Steve Perry, tomó la decisión tras ser diagnósticado con cáncer, y dio a conocer la noticia a través de redes sociales.

“Han sido 4 meses viviendo esto en silencio”, comenzó el artista en una extensa declaración.

“Cuando volvimos del receso del programa, estaba contento, porque me había salvado de un accidente y la pausa ayudó a recomponerme para volver con todo a @yosoychv. Se notó en pantalla incluso”, escribió.

“Fui a la gala del mejor de la semana y la gané, venía con toda la fuerza. Pero la vida te pone a prueba, y bueno, al día siguiente, recibo una llamada urgente de la clínica, indicando que la biopsia debía verla urgente con mi médico, ya que el diagnóstico era cáncer”, reveló.

“Mi ánimo se derrumbó”

“Mi ánimo se derrumbó”, reconoció Cid. “Luego de nuevos exámenes y controles, el diagnóstico se confirmó y debía operarme lo antes posible, algo que no fue factible dado que durante la pandemia las cirugías estaban suspendidas para dar prioridad a los pacientes covid (algo absolutamente entendible)”, aseguró también.

“Luego de días ensimismado, con un diagnóstico que sólo conocía mi esposa, decidí seguir adelante en silencio para no preocupar a nadie y no dar pie al típico ‘Chaqueterismo’ que ensucia a nuestra sociedad”, dijo.

El tiempo aumentó sus síntomas, pero nunca se rindió. “Me dije ‘Esto quizás no lo vuelva a vivir en la vida, así que lo disfrutaré a concho"”.

Cid relató que quiso seguir viviendo “el sueño, el de cualquier artista, el de estar en la tele mostrando tu arte y sin darme cuenta, me convertí en el ganador de 3ra temporada de #YoSoy”.

Según reconoció, su triunfo lo “dejó en shock”, por todo lo que había pasado para llegar a ese punto: extenuantes ensayos, trabajo, controles médicos, terapias, medicamentos, etc.

A todo eso se sumó un problema auditivo, que lo obligó a aprender a “cantar” con otros elementos, usando la vibración.

“Hoy debo hacerme a un costado”

“Hoy debo hacerme a un costado. Comenzar a bajar las revoluciones gradualmente para concentrarme en este nuevo desafío”, explicó. “El primer paso, suspender mi participación en el programa”, dijo.

Los siguientes pasos fueron dar a conocer la noticia y cerrar el calendario de eventos “para preparar mi cuerpo para este proceso, para que salga todo bien y que la recuperación sea de la mejor manera”.

“Me retiro esperanzado, animado, con ganas de seguir adelante y como siempre, con una sonrisa en la cara. Cuento con el apoyo y el amor de mi familia, mis amig@s y mis compañeros de labores tanto musicales como de oficina”, aseguró, además de agradecer al equipo del programa de CHV.

“Estaremos juntos otra vez”

“Cuento con el apoyo de un tremendo equipo de profesionales que me han estado orientando, aconsejando y gestionando lo necesario para que este proceso sea lo menos invasivo posible para mi voz y que mi recuperación sea 100% exitosa”, añadió.

“Cuento con los medios, algo difícil en nuestro país cuando de cáncer se trata. Y por supuesto, cuento con el tremendo cariño de uds, de todos quienes han apoyado mi carrera, ya sea desde los inicios o desde mi participación en Yo Soy”.

“Siento la convicción que muy pronto estaremos juntos otra vez, sea cual sea el escenario. Espero puedan esperarme para demostrarles que así será, dado que también estoy convencido que este receso será muy breve y que, como dice el dicho, en vez de matarme, me hará mas fuerte”, prometió.

Recordemos que Cid comenzó sus pasos por la música de la mano de Journey desde joven, pero no fue hasta 2014 que se unió formalmente a la banda tributo Evolution, donde comenzó su carrera imitando a Perry.

“Este grupo ya existía, pero quien era vocalista decidió irse y fue ahí cuando me uní porque tenía una voz similar a Steve Perry, según me decían ellos”, comentó tras su triunfo a BioBioChile.

Otra salida

La partida de Cid se suma a la renuncia en vivo de Sebastián Landa, quien por más de siete meses imitó al cantante puertorriqueño José Feliciano.

“Hoy día voy a dejar el programa porque gracias a este programa se ha abierto una puerta muy, muy grande y muy increíble para mi carrera y por eso estoy súper agradecido con Yo Soy Chile (…) Si no fuera por ustedes yo no estaría yendo a donde estoy yendo ahora. De verdad que me da mucha pena dejarlos, para mí era un sueño Myriam, especialmente a Antonio, a Cristián”, sostuvo Sebastián.