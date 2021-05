Una fuerte queja marcó la nueva edición de este viernes de Got Talent (Mega), luego que una pareja que participó en el espacio de televisión no quedara seleccionada. Apuntaron a los comentarios del jurado y a la producción. “Mostrar una polémica les ayuda”, acusaron.

La concursante Catalina Vega, freestyler chilena que brilla en el Cirque du Soleil con movimientos de balón al ritmo de la música, compartió su versión tras un intercambio de palabras con los evaluadores en que la mujer acusó que su arte “queda chico” frente al jurado, lo que generó evidente molestia.

Junto a una fotografía en el programa en la que aparece con su compañero Diego Urzúa, la mujer escribió en Instagram que llegaron hasta el Teatro Municipal de Las Condes -donde se grabó el espacio- el pasado 9 de febrero, para presentar su rutina frente a Luis Gnecco, Carolina Arregui, Sergio Freire y Denise Rossenthal.

“Lo primero que me gustaría decir: es una falta de respeto invitar a talentos que supuestamente calzan con lo que el programa busca. No me parece la forma en que buscan generar contenido para rellenar”, señaló.

“Con Diego fuimos a masificar nuestro deporte, para que muchos niños y niñas se identificaran e inspiraran con lo que hacemos. No a hacer una polémica de ello, ni tampoco dar nuestros Instagram como los mencionó uno de los jurados”, continuó.

Sobre los comentarios de los rostros, aseguró, “lo tomo de quien vienen. Nunca opinaron sobre nuestra rutina en el escenario, ya sea, coordinación, coreografía o sincronización con la música (…) Les mencioné sobre mi trabajo porque ellos no conocían nuestro deporte y decían que lo que nosotros hacíamos no era un espectáculo, ¿entonces cómo? Si gracias a mi talento me ha llevado a donde estoy hoy”.

Por otro lado, apuntaron a que tras bajarse del escenario les dijeron que su presentación no saldría en el programa, “pero seguramente y como todos ya sabemos, mostrar una polémica les ayuda”, cerró.

Desde Mega, en tanto, dijeron a BioBioChile que el casting de Got Talent, previo a la presentación ante los jurados, se realizó de manera virtual para respetar las normas sanitarias vigentes. Además, se utilizó la búsqueda de talentos dirigida a cargo de un equipo de producción. “Dentro de la dinámica del programa el jurado elige bajo su criterio a los participantes que avanzan a la siguiente etapa”, señalaron en una declaración.

Advirtieron, además, que la pareja postuló a través de la página web, aclarando que no fueron invitados por la producción.