Fernando Carrillo se ha hecho conocido a nivel nacional por ser el imitador del cantante Barry White en el programa Yo Soy de Chilevisión, el cual se ha convertido en uno de los preferidos de la audiencia en horario prime.

Si bien el espacio es de entretención y talentos, durante el último tiempo también se han visto varias polémicas, la mayoría de ellas entre los concursantes y el jurado, debido a evaluaciones que no han gustado del todo.

En este contexto, Carrillo habló en entrevista con el portal Tiempo X y contó que hace algún tiempo estuvo cerca de renunciar al programa, ya que había quedado disconforme con una evaluación.

“Yo salí una vez peleando con la producción. Tuve un momento en que me quise ir, porque fue en el duelo contra el Dúo Dinámico, donde los chiquillos tuvieron una actitud que hasta hoy agradezco, de decir ‘lo hicimos mal’. Y porque mi canción no le gusto al jurado, no pasé a la siguiente fase”, indicó.

“Salí peleando con la gente de la producción diciendo que me daba rabia porque sentía que se me medía con otra vara distinta a los demás, que me inventaban desafinaciones donde no las hay y algunos participantes que desafinan le perdonan todo”, agregó.

No obstante, el propio cantante reveló que fue un colega suyo quien lo convenció de quedarse al interior de la producción y seguir en competencia.

“Yo me iba a ir para la casa, estaba choreao. ¿Y sabes quién me calmó? El Zalo Reyes. Me vio y me preguntó qué pasaba. Le conté y me dijo ‘tranquilo, estas cosas pasan en televisión, a mí también me han intentado cagar (sic)”, recordó.

Sobre el final, el imitador del “Rey del Soul” también recordó lo que ocurrió con la imitadora de Shakira en marzo pasado, quien decidió abandonar el programa luego de no estar de acuerdo con el jurado.

“Hay participantes que han agarrado sus cosas, se arrepienten y vuelven. Noelia, la imitadora de Shakira, lo que hizo fue decir ‘hasta aquí llego’ y se fue. Pero hay un respeto de no contar intimidades de las cosas que pasan”, concluyó.

Hay que señalar que las grabaciones de Yo Soy actualmente se encuentra detenidas, debido a la cuarentena general que rige en la Región Metropolitana.