Una curiosa historia de pelea callejera fue revelada por el actor Francisco Reyes en su paso por “Podemos Hablar”, el estelar de conversación de Chilevisión.

La anécdota se remontaba a sus inicios en el cine, cuando todavía no era una figura reconocida a nivel nacional.

“Habíamos estrenado recién una película, una de mis primeras películas. Había mucha euforia, adrenalina. Además, era de esas películas que uno hacía con mucho esfuerzo, con pocos recursos. Por lo tanto era una gran cosa”, recordó el actor, tal como constata el portal Glamorama.

“Habíamos ido a un restaurante a celebrar y a la salida, yo tenía un autito chiquitito, un Citroën antiguo. Estaba el muchacho que cuidaba los autos y yo de verdad, desgraciadamente, no tenía ningún mango, ninguna moneda. Fue una circunstancia que a veces sucede. Ni moneda ni billete, nada. Me habían invitado y andaba sin plata. Estamos hablando de las primeras películas”, agregó.

Tras pedirle disculpas al muchacho, Reyes presenció una reacción inesperada: “Le pedí disculpas y todo. Pero llegó otro personaje, que venía del restaurante y estaba medio copeteado, como que haciéndose el choro. Me echó un poco la choreada y le dije ‘compadre, desgraciadamente no tengo’ y me fui. Pero ellos me siguieron en el auto”.

“Llegamos a una luz roja, una avenida importante, y empezaron a empujar para que me pasara la luz roja. Pelúo poh. De repente me corrí y me fui, como que traté de arrancar y me siguieron. Me metí en una calle contra el tránsito. Dije ‘me meto por aquí y no me siguen’. Y me siguieron nuevamente”, apuntó el actual candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 8.

Lo que vino después fue una persecución de cuatro cuadras. Motivado por la riesgosa situación, el intérprete decidió enfrentar a los violentistas directamente.

“Paré, me bajé del auto, ¿y qué pasa? Se me empezaron a acercar amenazantes. Y me acordé de algún instructor de alguna vez, cabro chico, que ‘el que pega primero, gana’. No era tan cierto…”, bromeó.

“Se me acercó el tipo. Apenas lo tuve cerca, le mandé un combo… Donde llegara. Y el otro venía detrás. Entonces ya empecé a pedir ayuda. Pero no había nadie. Era de noche. Me fui retrocediendo por la calle mientras se acercaban. Les gritaba, porque me hacía el choro también, les gritaba ‘¡ya, pero de a uno! ¡De a uno!’”, contó.

“Y uno de ellos agarró un camote y se lo lanzó a uno de los vidrios de mi auto, a mi pequeño auto. Entonces ahí entré en locura. Ellos le mandaron el pencazo al auto y se fueron, se subieron a su auto y comenzaron a irse. Corrí y salté sobre el auto de ellos, arriba del techo, ¡pah!. Loco. Ese fui yo”, rememoró el actor ante el asombro de sus compañeros.

“Ahí ellos partieron. Me di un ‘mortal’, caí parado y les dije ‘chao’”, contó entre risas. “Ha sido mí única mocha callejera. Y fue hace muchos años”, aseguró.