30 marzo, 2021 | Publicado a las 00:04

30 marzo, 2021 | Publicado a las 00:04

Iván Arenas mostró su espectacular casa-museo en "De Tú a Tú": tiene decenas de colecciones

Iván Arenas mostró su espectacular casa-museo en "De Tú a Tú": tiene decenas de colecciones

La noche de este lunes en el programa De Tú a Tú el invitado estelar fue el presentador de televisión y comediante Iván Arenas, quien hizo gala de su distendida personalidad y las peculiaridades de su vida.

Una de ellas es que el actor también es un acérrimo coleccionista de distintos objetos que ha ido sumando a lo largo de toda su vida y en sus incontables viajes por el mundo.

Su casa en Rapel, escenario de esta entrevista, es la que alberga muchas de estas colecciones, lo que la ha convertido en una especie de ‘casa museo’. Tanto así que la propia madre de Arenas le ha hecho esa broma en más de una ocasión.

Fue así como el humorista invitó a Cárcamo a hacer un recorrido por su amplia casa, donde explicó algunas de sus colecciones más importantes como la de una serie de armas, cuchara, campanas, entre otras.

De entrada, Martín adelantó que el otrora ‘profesor Rosa’ no escuchaba música ni le gustaba tener flores reales al interior de la casa, solo plásticas, para no tener que regarlas. Sobre lo primero, aseguró que no suele escuchar música porque lo desconcentra.

“Vivo haciendo libretos, leyendo y no puedo porque me voy para el lado de la música“, detalló.

Sobre la descripción de ‘casa-museo’, Arenas señaló que al principio no lo consideraba tan así pero con el paso del tiempo se fue dando cuenta que en realidad parece un museo.

“Han quedado colecciones en el camino. De lentes, sopletes, extintores, cajas de fósforo (tiene 80 mil) pero no tengo dónde ponerlas porque eso significa un espacio de 800 metros cuadrados“, comentó el presentador.

En el recorrido, Arenas también presentó una escultura que lo conecta con su madre, quien fue la que se la regaló. Dicha pieza, ganó un premio a la naturaleza.

“Si te fijas bien, son puros animales que reflejan los continentes y esta es la bola del mundo que está incrustada. Esta escultura fue muy famosa, hoy en día está en el museo de Nueva York y yo tengo la suerte que mi madre haya encontrado una réplica que no es fácil de conseguir”, relató.

El artista también reveló que ha conocido más de 100 países pero que no recuerda cuántos exactamente, y que cada una de las piezas que colecciona tiene su historia, aunque a veces ya no tiene cómo continuar con algunos debido al espacio.

Revisa a continuación una galería de imágenes.

Iván Arenas 1.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 1.png Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 2.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 3.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 4.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 5.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 6.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 7.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 8.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 9.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 10.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 11.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 12.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 13.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 14.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 15.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 16.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 17.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 18.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Iván Arenas 19.jpg Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir