Un polémico momento se vivió esta jornada en el matinal Contigo en la Mañana, luego que el programa emitiera un despacho publicitario con una agencia de viajes. El contenido de la nota fue criticada por una de las panelistas que estaba en conversación con el espacio a esa hora: nada menos que la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

En el último capítulo, el matutino de Chilevisión realizó un debate con expertos sobre la situación sanitaria que se vive en el país. Tras la conversación los animadores, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, hicieron un contacto con Francisco Sanfurgo, quien se encontraba en una oficina de Viajes Falabella.

Luego que una representante de la empresa diera a conocer promociones y ofertas para viajar ahora o más adelante, la conversación volvió hacia el estudio, donde Álvarez expuso: “Y por supuesto, hacerlo siempre también con los cuidados que corresponden ante esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo. Con todas las medidas de seguridad y prevenciones del caso”.

Por su parte, Julio César se limitó a decir “Sin comentarios”, con una expresión que evidenciaba algo de molestia.

Segundos después fue Siches quien tomó la palabra, indicando que las condiciones sanitarias que se viven en nuestro país no son las adecuadas para planear viajes.

“Vi la publicidad que transmitieron en torno a los viajes y quiero hacerme cargo de eso, porque quiero comunicarle a todas las personas que nos están mirando que no es el momento para viajar fuera de Chile. Porque tenemos variantes circulantes que no sabemos el comportamiento que van a a tener. Eso están haciendo todos los países serios. No es el momento de planificar un viaje de placer, menos a Brasil”, expuso.

Izkia haciendo la pega que los irresponsables de CHV no hacen. Prefieren meter la publicidad de Viajes Falabella y recibir la plata antes que hacer el llamado que corresponde … NO VIAJEN pic.twitter.com/hXV0OzfE2F — Nico Ávila ☘️ (@NicoAvilaFz) March 24, 2021

Mientras la dirigenta hablaba, su colega, la doctora Cecilia Luengo, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Incentiva (Sochimi), asentía con la cabeza y aprobaba sus dichos.

“No quiero irme de este matinal sin pedirle a la gente que está planificando un viaje, reevaluarlo”, concluyó Siches.

Luego de estos dichos, Monserrat indicó que las ofertas y promociones que se habían expuesto eran flexibles, por lo que lo ideal era tomarlas cuando la situación sanitaria del país mejorara.

“En beneficio de transparentar el tema, es que acá hay una industria que está en el suelo, que es la industria del turismo, y que está tratando de vender paquetes sin fechas, con la mayor flexibilidad posible, con bajos precios y con la posibilidad de ocupar esto en uno, dos o tres semestres más”, indicó.

Por su lado, Julio César agregó: “Son gestos para comprar en el 2022 o más adelante”.

“Lo comprendo y respaldo a la industria del turismo que se ha visto tan golpeada. Muchos de estos sectores dan mucho trabajo, lo comprendo de todas maneras, pero partir una nueva pandemia, en paralelo a la que ya nos ha tomado, nosotros recomendamos a todo el país a evitarlo de todas maneras”, remató la presidenta del Colmed.