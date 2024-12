Nahuel, hermano de Millaray Viera, confirma distanciamiento con la animadora: "Decidió romper vínculo"

Mediante su perfil en Instagram, Nahuel Viera, hermano de Millaray Viera e hijo de la modelo Mónica Aguirre y el fallecido Gervasio, manifestó su distanciaiento de la conductora de Chilevisión.

A través de una “storie” publicada en su perfil en la red social, Nahuel envió un mensaje a quienes le han reportado videos del nuevo proyecto artístico de Millaray, esta vez en alianza con el uruguayo Gonzalo Yáñez.

“Queridos amigos y seguidores, les agradezco todos los videos que me envían de mi hermana Millaray cantando, pero les voy a pedir que dejen de hacerlo, por favor”, escribió en la publicación dirigida a sus cercanos, replicada este viernes por la periodista Cecilia Gutiérrez.

“Mi hermana decidió romper vínculo con nuestra familia (hermanes y madre, al menos). No tenemos relación con ella y aunque me encantaría felicitarla por lanzar música por fin, no va a poder ocurrir”, agrega el texto.

“Nuestros relatos no coinciden, así que ni se moleste en preguntar. Gracias”, se lee al final del post, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Por el momento, ni Millaray Viera ni su madre, Mónica Aguirre, se han referido a los comentarios de Nahuel.

Semanas atrás, la animadora hizo noticia en redes sociales al presentar en sociedad a Jorge Matte Capdevilla, empresario e hijo de Eliodoro Matte Larraín, con quien mantiene una relación amorosa.