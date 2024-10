El cantante británico Liam Payne, de 31 años, falleció el 16 de octubre pasado al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo, Argentina, en un contexto de excesos de drogas, presencia de dos mujeres acompañantes y destrozos en la habitación. En sus últimas horas, se destacó la cercana presencia del empresario trasandino Rogelio “Roger” Nores, de 35 años, magnate del rubro energético con vínculos con el Estado argentino, quien fue visto en el hotel la misma tarde de los sucesos. Nores, reconocido por su telaraña de negocios en Argentina, se relacionó públicamente con Payne, generando especulaciones sobre su relación. Nores no ha sido citado por la justicia hasta el momento, y se espera más información sobre este caso que sigue acumulando detalles sobre el trágico suceso.

El joven Roger Nores, de 35 años, creó y mandó a la quiebra al fondo energético Stoneway Capital. Tejió relaciones con el Estado argentino. Fue amigo del exvocalista de One Direction hasta el último día. Incluso hubo rumores de un vínculo amoroso.

Las últimas horas de Liam Payne, el artista británico de 31 años que murió el 16 de octubre pasado tras caer del tercer piso en un hotel en Palermo (Argentina), quedaron marcadas por los excesos de varias drogas, dos acompañantes mujeres y hasta destrucción de la habitación. Sin embargo, también por la cercana presencia de un empresario trasandino con un historial sugerente.

Rogelio “Roger” Nores, de 35 años, es un magnate del rubro energético con vínculos con el Estado para acceder a licitaciones en territorio argentino. En el plano personal, hasta lo asociaron sentimentalmente con el excantante de One Direction, algo que el músico pop tuvo que salir a desmentir pero sin molestia alguna.

El argentino fue visto en el hotel la misma tarde que Liam Payne registró sus caóticas últimas horas.

Testigos y hasta una foto lo ubican en la escena, que con el paso de los días no deja de sumar aristas sobre el complejo cuadro que atravesaba el joven ídolo.

El amigo argentino de Liam Payne: la telaraña de negocios con el Estado

A pesar de sus 30 y pocos años, Roger Nores tejió una telaraña de negocios bastante llamativa en Argentina, entre ascensos rápidos, quiebras y vinculaciones peculiares.

La revista Forbes llegó a destacarlo como una de las treinta personalidades jóvenes más importantes del mundo por su aporte en el sector de la energía.

El empresario era el accionista principal de Stoneway Capital Corp, una off shore canadiense con sede final en las Islas Vírgenes Británicas.

Con el respaldo de Siemens, emitió 500 millones de dólares en bonos para construir cuatro plantas de energía a gas en Argentina y suministrar servicio de luz a unas 600 mil casas de Buenos Aires.

“Cuando no está viajando a Alemania o Argentina, Nores también está trabajando para desarrollar tecnología modular de gas natural licuado en Pensilvania”, agregó la publicación estadounidense.

Lo cierto es que Nores mantuvo relaciones con el Estado argentino. Por ejemplo, a partir del llamado a licitación publicado el 22 de marzo de 2016 en la resolución N° 21/2016 del Boletín Oficial, durante la gestión del ministro Juan José Aranguren, en el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos).

El magnate participó con sus dos sociedades, la ya desaparecida Araucaria Energy y SPI Energy, a las que se adjudicaron cuatro contratos para construir centrales térmicas en Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro, según reveló el medio trasandino Infobae.

Para enfrentar los compromisos, Stoneway colocó una deuda en la bolsa de Nueva York por 665 millones de dólares a través de un bono al 10% con vencimiento en 2027. Dentro de los acreedores principales estaban los fondos “buitre” como BlackRock, Gramercy y Fidelity. La asesoría legal fue realizada por Norberto Quintana, hermano de quien era vicejefe de Gabinete de Macri, Mario Quintana.

En 2021, la compañía fue al default al no haber cancelado una cuota de USD 30 millones correspondiente a un préstamo de USD 220 millones que el fondo Gramercy le había otorgado.

Hizo un pedido para acogerse al célebre “capítulo 11” de la Ley de Quiebras de Estados Unidos con el fin de evitar que los fondos encabezados por BlackRock tomaran control de los activos de la compañía en la Argentina, es decir, sus cuatro plantas térmicas.

Norbes quebró, reestructuró la empresa, y fondos canadienses se quedaron con la administración de los establecimientos hasta que traspasaron sus respectivos manejos a otras empresas.

¿Sólo amigos? La relación de Roger Nores con Liam Payne, hasta el último minuto con vida

El argentino Roger Nores tomó notoriedad hace tiempo entre los fanáticos de Liam Payne a partir de varias fotografías donde se lo ve en episodios tanto profesionales como privados. Por ejemplo, a pesar de que su perfil laboral era de otro campo, el magnate era testigo frecuente de las sesiones en estudio de la estrella británica.

Además, acompañó en reiteradas veces al músico en salidas nocturnas y hasta en el reciente recital que Niall Horan, el otro ex One Direction, brindó en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Nores se volvió casi una sombra de Liam Payne, lo que derivó en especulaciones sobre su sexualidad. Sin embargo, quedó la situación resumida en una “amistad platónica”.

Según el Daily Mail británico, el cantante declaró sobre los rumores: “Había muchas cosas en las revistas que decían que Roger y yo éramos homosexuales, pero desafortunadamente eso no es cierto. Aunque, si lo fuera, podría ir por él, quién sabe. Pero no lo soy (homosexual), así que no lo haré y él tampoco”.

En el mismo medio, la cobertura de la muerte de Liam Payne incluyó la declaración de una testigo del hotel Casa Sur de Palermo, a la que llamaron “Rebecca” para proteger su identidad.

Siguiendo su relato, Nores compartió las últimas horas con el artista y fue quien, visiblemente frustrado, intentó llevar a Payne a su habitación cuando las cosas se salieron de control en el lobby.

El empresario argentino se disculpó por el violento comportamiento del intérprete y abandonó el alojamiento. Al cierre de esta nota, aún no fue citado a declarar por la Justicia.

Fue a la tarde, cerca de las 16, cuando “Roger parecía definitivamente irritado con Liam, porque él estaba claramente drogado. Roger le puso los ojos en blanco a Liam (…) y estaba de pie en el ascensor (…) Pero Liam estaba intentando llamar la atención de los fans”.

“Roger sostenía la puerta del ascensor abierta y le pedía a Liam que fuera a su habitación. Luego tomaron el ascensor hasta el tercer piso”, dijo la mujer al Daily Mail.

Justamente, una foto muestra al magnate apretando el botón del ascensor, y una segunda detrás de Liam en el vestíbulo: es la última que se conoció del artista con vida.