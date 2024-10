Durante este fin de semana, en la zona sur de Florida, Estados Unidos, se desató el huracán Milton, el cual en solo 24 horas cambió su categoría de 1 a 5, es decir, uno de los más devastadores.

Pese a que el sistema climático no ha tocado tierra, son varias las personas que han tenido que evacuar o resguardarse en sus propios hogares de las tempestades de Milton. Una de ellas fue la periodista chilena, Lorena Miki, quien se encuentra de vacaciones en el estado norteamericano.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la ex Mucho Gusto relató -visiblemente afectada- que se encuentra encerrada e imposibilitada de salir del país.

“Ya me lo he llorado todo, ya no me quedan más lágrimas”, partió contando a sus seguidores, a lo que agregó: “Me tomé un par de semanas de vacaciones porque quería estar tranquila, necesitaba relajarme, estar feliz, desconectarme del mundo y ahora no me puedo devolver a Chile“.

Sobre lo mismo, la comunicadora y creadora de contenido reveló que recién en una semana más podrá embarcarse en un vuelo, debido al paso del huracán Milton por la zona.

“Estoy sola. He gastado una cantidad de plata que ya no tengo plata, encerrada aquí con las paredes, con esto”, señaló a unas planchas de madera apostadas sobre las ventanas de lugar donde se hospeda en dicho país.

Al respecto, Lorena Miki reflexionó: “Si un año es malo, todo es malo”, a lo que sumó: “Así qué bueno, ver tanta película servirá de algo, supongo. Ya fui por provisiones y a darle”, cerró acongojada.