Entre lágrimas dejó a sus compañeros la eliminación de Patricio Steffan de Gran Hermano. El competidor se enfrentó en última instancia con Carlyn Romero, a quien no puedo superar tras obtener el 60,85% de las preferencias para dejar la casa.

Miguel, Michelle y Yuhui no pudieron contener su emoción ante la salida del competidor, quien le dedicó palabras de despedida a sus compañeros.

“Los voy a estar esperando afuera, quiero que le pongan toda la fuerza y toda la garra. No quiero que se bajoneen por mí por que esto recién va a comenzar para nosotros (…) que por mí también acá le pongan todo el poder, la garra, que resistan, que sigan siendo fuertes y me voy con lo mejor de cada uno de ellos, realmente cree acá amigos de verdad, de corazón, así que los voy a estar extrañando”, les dijo.

El remezón que causó la salida de Patricio de Gran Hermano fue tal, que su compañero de encierro, Yuhui Lee, incluso se ofreció a tomar su lugar.

“Quiero decir que si ¿me puedo cambiar con Pato?”, consultó el chef chino, a lo que el chileno se negó: “No, cero opción Yuhui”, le respondió entre lágrimas.

“Es que no me importa mucho ganar o no ganar, a mí me importa más la gente. Aquí tengo que agradecerle a mucha gente, Pato me enseñó muchas cosas, que nunca había probado en mi vida”, le dijo el ex Masterchef a Steffan. Sin embargo, ni el competidor ni la producción del programa accedieron a su ofrecimiento.

La recta final de Gran Hermano

Sin embargo, tras la salida de Patricio Steffan del reality, el programa comenzó su recta final, tal como lo comunicaron en diferentes videos promocionales en sus pantallas.

De esta forma, se confirmaron los rumores de que el encierro no se extendería, tal como lo hizo la primera temporada de Gran Hermano, la que finalizó en diciembre del año pasado.

Fue el periodista argentino Angel Brito, de LAM, América TV, quien filtró hace algunas semanas que la edición chilena del reality tendría su final entre octubre y noviembre.

Las razones de esta decisión, de acuerdo al trasandino, se darían debido a que el programa no tuvo buen desempeño en rating, y la casa sería usada por la nueva edición argentina de Gran Hermano.

No obstante, El Filtrador fue más preciso y aseguró que el próximo 10 de noviembre sería la gran final, aunque esta información no ha sido confirmada por el canal.