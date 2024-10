La segunda temporada de “Gran Hermano”, el reality show de Chilevisión, tendrá un nuevo invitado en la casa-estudio: Claudio Michaux.

El comediante dio a conocer la noticia este jueves mientras realizaba su tradicional “react” del programa: “Vamos a romper la cuarta pared. El tío Michoca va a ingresar a la casa de Gran Hermano. Estoy vuelto loco, pero no les puedo decir a qué todavía”, dijo.

“¿A propósito de una renuncia? ¿Del repechaje? Vaya a saber uno. Pero de que entraremos, entraremos”, agregó Michaux. El día de su ingreso, tal como reveló en vivo, se verá en pantalla este lunes.

“Ojalá que no se vaya Waldo el domingo, que lo último que me falta es no poder conocerlo después de hablar tanto de él”, bromeó el comunicador, quien desde el arribo de “Gran Hermano” a Chile se ha convertido en un indispensable de sus emisiones por internet.

Claudio Michaux en “Gran Hermano”

El ingreso de Michaux se suma a otras recientes decisiones editoriales que han remecido, recientemente, la dinámica del reality show.

Días atrás, hizo su ingreso a la casa-estudio Constanza “Coni” Capelli, la ganadora de la primera temporada del programa, todo esto entre suspicacias por el bajo rating del espacio en comparación a su primer ciclo.

“Lo han logrado… No sé cómo, pero la comunidad de Twitter (X) lo logró”, dijo Claudio Michaux emocionado sobre su ingreso al programa que por estos días se graba en Argentina.