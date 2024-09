El exmanager de Marlen Olivari y locutor radial, Roberto Dueñas, tendrá que disculparse públicamente con un juez y su hijo menor de edad de La Serena, esto después de amenazar a ambos en su programa radial.

La ex figura de televisión emitió polémicos dichos contra las mencionadas víctimas el 2019, esto en el contexto del estallido social.

Tal como detalla la decisión del Juzgado de Garantía de La Serena, en noviembre del mencionado año, en el programa “Mi Radio”, el cual es emitido a través de Facebook, Roberto Dueñas “amenazó en forma agresiva, difamó e incitó el repudio público” en contra del juez.

Se trata de un ministro suplente de la Corte de Apelaciones de La Serena, a quien amenazó luego de que prohibieran el uso de balines para disuadir las manifestaciones.

Tras ello, arremetió contra el hijo de juez sobre quien reveló su curso y colegio, y además “incitó a la comisión de actos de hostilidad o agresiones en contra de la víctima, por las actuaciones profesionales de su padre”, detalla el Poder Judicial.

Al lograr un acuerdo, se decretó una salida alternativa, la cual consiste en pedir disculpas públicas.

Estas se deben emitir en la audiencia, en el mismo programa radial, además de una “carta de disculpas y retractación dirigida al presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, y una carta de disculpas dirigida al presidente de la Asociación de Magistrados de la jurisdicción”, especificaron.

Al respecto, Roberto Dueñas aprovechó la instancia, y emitió parte de sus disculpas públicas en la audiencia, tal como lo decretó el tribunal, momento en que reconoció: “Cometí un gran error y ese gran error, fue dar algún antecedente del hijo del señor juez (…), error del cual estoy profundamente arrepentido, porque yo también soy padre y estoy envuelto en el escrutinio público y siempre he tratado y he buscado que mi familia, mis hijos no sean tocados, así que entiendo perfectamente su posición y vuelvo a reiterar las disculpas, en su minuto las pedí por la radio y las volveré a pedir”.