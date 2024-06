En marzo del presente año, la exintegrante de “Pelotón“, Isa Fernández, hizo uso de sus redes sociales para recordar un incómodo momento vivido con Kathy Orellana en el antiguo programa mencionado.

La joven rememoró una nominación ocurrida en el reality, donde ambas concursantes (quienes estaban en equipos contrarios) tuvieron una discusión luego de que Orellana revisara los objetos personales de Fernández.

“A lo mejor soy rota, ordinaria y hasta matonesca, pero no me voy a arrepentir de mis raíces, ni de dónde vengo, ni de quién soy”, le lanzó la exparticipante de “Rojo” a Isa.

El mea culpa de Kathy Orellana por acusación de Isa Fernández

Las palabras de Kathy cobraron sentido mucho tiempo después, pues de acuerdo a Fernández, habría sido un intento de la cantante de revelar -contra su voluntad- su orientación sexual.

Recientemente, y en conversación con Página 7, Katherine se refirió al hecho, asumiendo que había cometido un error: “Asumo mi error, mi falla. En ese tiempo era una cabra chica de mierda (sic), que no pensaba las cosas, totalmente impulsiva. Cometí un error en la forma en cómo abordé el tema con la Isa”.

“Mi intención no fue sacarla del clóset, pero sí decir ‘yo soy como soy, no me hago la loca’. Había un trasfondo diciendo ‘tú eres una comunicadora y no eres capaz de decir tu identidad’, que es lo más importante del ser humano”, explicó Orellana al medio citado.

La cantante aclaró que en dicho tiempo, le había molestado mucho que una persona que trabajara en las comunicaciones no fuera real con su público ni clara respecto a su identidad, pero, “quizá ella tampoco estaba clara”, señaló.

“Yo en mi forma estúpida de pensar impulsivamente, la presioné en algo que ella quería tener en privacidad o que para ella no era tema. Entonces, fue una falta de respeto indirecta“, subrayó Kathy.

La artista cerró diciendo que aceptaba su error y sus fallas. “En ese momento fui inmadura, actuaba sin pensar. Hoy no pienso así. Hoy en día ni cagando hago esos comentarios ni tampoco esa confrontación (sic)”, concluyó.