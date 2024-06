A través de una declaración pública, el exfutbolista Jorge Valdivia se refirió a los rumores de una supuesta infidelidad que han circulado en las últimas semanas, y que lo vinculan con una reconocida escort e influencer local llamada “Nathy Chilena”.

“¡Ya basta de tanto circo, me cansé de tanta mentira!”, se lee en el texto publicado originalmente en su cuenta oficial en (X).

“Hasta cuándo los matinales, portales y medios de farándula dan espacio y se hacen cómplices de una versión de Nathy Chilena donde ella afirma, sin prueba alguna, haber estado conmigo. Lo desmentí claramente y no se ha presentado prueba alguna, porque no existe. Pero aún así el tema sigue, pese al evidente daño a mi honra, a mi familia, y a mi trabajo”, agrega el texto.

“¿Cuál es la razón de esto? (…). Yo respeto mucho al periodismo chileno porque ha narrado lo más bonito de nuestra historia de fútbol, pero me parece que algunos del mundo de la farándula han actuado sin ética alguna dando tribuna a un hecho falso, que fue desmentido, y del cual nunca se han mostrado pruebas”, añadió Valdivia, actual pareja de la diputada Maite Orsini.

Jorge Valdivia: “Jamás le he sido infiel a Maite y por ello invito a la persona que me acusa a que muestre las pruebas”

Más adelante, el exdeportista explicó las razones de su mutismo en plataformas digitales: “He mantenido silencio por amor y respeto a mis hijos. He estado muy afectado por esto y la fuerza me la han dado mi familia y amigos. Puedo entender el trabajo de ciertos reporteros pero no la irresponsabilidad de publicar sin chequear información ni medir consecuencias”, lamentó Valdivia.

“Jamás le he sido infiel a Maite y por ello invito a la persona que me acusa a que muestre las pruebas que ha dicho tener”, se lee al final del texto.

Entre los comentarios del post, el otrora “Mago” recibió efusivos emplazamientos directos, memes y muestras de apoyo. De este tercer grupo, destacaron los mensajes de seguidores brasileros del ex Palmeiras. “Acreditamos na sua inocência mago” (“Creemos en tu inocencia, mago”), escribió el usuario @lucas_delamore.