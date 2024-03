Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, asistió al Carpool de Vamo a calmarno. En la instancia de juego y conversación, la exfinalista de Gran Hermano se refirió nuevamente a su relación con Cony Capelli, pero en esta ocasión, se quebró al respecto.

Los conductores del programa le pidieron enviar un emoji a cada exparticipante del ya terminado reality. Cuando fue el turno de darle uno a Constanza, Pincoya mostró un corazón roto. “Ay Cony, ñeñe, linda ella. Un corazón quebrado para mi gatito. Nunca más conversamos“, lanzó.

“Lo que yo viví con ella dentro del reality, con Cony, fue algo muy bonito, pasaron muchas cosas, pero yo me quedo con los mejores momentos. El cariño, de verdad… Yo siempre me acuerdo cuando estábamos en la piscina y la hacía un lulo a ella y la paseaba por toda la piscina”, recordó Jennifer con emoción.

Pincoya por su distanciamiento con Cony Capelli

“Cuando salimos no nos vimos nunca más, pero yo igual creo que es un poco por los ‘dimes que te dirés’, lo otro es que ella igual tiene mucho trabajo, está enfocada en sus proyectos y yo en los míos”, continuó la ahora participante de Top Chef VIP.

“Sus fans decían muchas cosas, uno está en un live y empiezan a decir hueás (sic), tanto en los lives de ella como en los míos, entonces, yo creo que por ahí también hay un distanciamiento y no se han dado las cosas para encontrarnos“, continuó.

“¿Tú crees que yo no quiero ver a la lulo? Obvio que la quiero ver, pero es por su entorno culiao que hablan tanta mierda (sic), entonces, es para protegerla a ella también. El cariño está y ella lo sabe. Yo en los momentos bonitos la miraba a ella y yo veía los ojos de mi hijo“, manifestó Pincoya, quebrándose.

“Yo le tengo cariño a la Cony, le deseo que le vaya bien, lo que pasa es que nadie entiende esa hueá. Yo no me quiero juntar con ella pero es por la gente que habla tanta mierda. No quiero que nadie le diga hueás a ella (sic)”, expresó la chilota.

“Evito hablar de ella por lo mismo, yo quiero que la dejen tranquila. Imagínate yo todo el bullying que recibo en las redes sociales, yo me la banco porque soy una hueona vieja, yo soy fuerte, pero a uno de mis compañeros que le digan toda esa sarta que me dicen a mí, van a cerrar sus redes sociales”, opinó Jennifer.

“Obvio que tengo ganas de abrazarla, si yo a ella le hacía cariño, ella era una hija más, mi hermana chica, yo a ella le hacía guaguito, la cargaba, ñeñe, lulo, malulo le decía yo”, recordó Galvarini.

“Yo a ella la quiero, pero no es el momento, porque hay mucha odiosidad. No quiero que le digan hueás pencas a ella, yo quiero que ella brille, que le vaya bien, yo quiero que ella compre su departamento, es eso”, añadió.

“A mí me duele cuando la pelean, cuando le dicen hueás, obvio, y si no me junto con ella es por lo mismo. Que ella camine sola, que viva su vida, ya fue la huea. Algún día el destino… Yo voy a ser la primera que le va a dar un abrazo, un beso. Le deseo lo mejor, que le vaya bien”, cerró Pincoya.