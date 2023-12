Hasta el municipio de la comuna llegó la ex estrella de televisión y emprendedora, Anita Alvarado, esta mañana, según mostró en sus redes sociales, esto con el fin de tener una audiencia con el alcalde Rodolfo Carter.

A través de un registro cargado a sus redes sociales, “La Geisha” emplazó al representante comunal, puesto que no habría hecho entrega de patentes municipales a un grupo de vecinos para participar en una feria navideña en La Florida.

“Estamos esperando al Alcalde y/o a alguien que nos reciba. Hace meses que estamos esperando respuestas para la gente que realmente necesita ponerse en la feria navideña. Entonces vamos a quedarnos todo el día aquí a esperar al Alcalde“, explicó.

Tras asegurar que los funcionarios del municipio se habían negado a recibirlos, Anita Alvarado afirmó: “Estamos luchando por los derechos del que necesita trabajar, ya que las patentes no se las dan”.

La ‘Geisha’ aseguró en el video que en una feria navideña anterior habían sido “pasados a llevar” por el mismo municipio, por lo que esperaban que esto no se repitiera.

“Vamos a ver qué pasa, si el alcalde Rodolfo Carter o Daniel, o no sé quién tenga que ver con esta cosa nos atienda porque ya nos aburrimos. No quiero que nos pasen a llevar, ya basta de abusos“, agregó.

Pese a que hasta ese momento el ex rostro de televisión se encontraba siendo enfocada por su celular, cuando intentó cerrar él en vivo, tuvo duras palabras sobre su cometido.

“Debe estar en algún matinal”, dijo Anita Alvarado en referencia al Alcalde Carter, mientras un guardia pasaba cerca del grupo de personas con las que se presentó en el lugar.

“No, quiero que me vengan a sacar con escándalo, con escándalo. No me voy a ir sin que alguien me atienda. Carter adónde andas, voy y conversamos donde estés”, lanzó contra el Alcalde sin darse cuenta de que seguía transmitiendo para sus miles de seguidores.