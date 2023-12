La conocida abogada chilena Helhue Sukni, quien se hizo conocida en la televisión por defender a narcotraficantes, admitió en una reciente entrevista que por medio de las mismas causas que recibe de sus clientes ha comenzado a sentirse insegura.

La “abogada de los narcos”, como se le bautizó en la industria, comentó sobre la crisis de seguridad que afecta al país, lo que la llevó a concluir que algunos crímenes, especialmente relacionados con el tráfico de drogas, son totalmente nuevos en Chile.



“El tráfico ha aumentado. Chile ya no es el mismo, mi sensación es de inseguridad”, comenzó diciendo a La Cuarta. “Nunca la había tenido. Nunca me habían llegado causas, cómo las que me llegan ahora, que te estremecen“, confesó.

La reflexión de Helhue Sukni nace a partir de un caso donde un sujeto fue asesinado luego de que le quitaran los ojos. “Me llegó la de un hueón (sic) que le sacaron los ojos y después lo mataron. Eso en Chile nunca se había visto. ¿Cuándo se había visto en Chile que te saquen los ojos y después te maten?“, se preguntó.

La jurista, que tiene varios años de experiencia en la materia, afirmó que antiguamente los homicidios en Chile ocurrían por qué “en una fiesta estabas bailando curado y el hueón(sic) de al lado le agarraba el poto a la mujer, y el borracho agarraba papa y le pegaba un cuchillazo, una puñalada, o de repente un balazo; por celos o por cualquier hueá(sic)”.

Sin embargo, los casos que le llegan ahora están a otro nivel, uno no antes visto. “Yo ahora ando con inseguridad. El gran factor creo que es la inmigración”, catapultó.

Respecto a ello, Helhue afirmó que como fanática de las joyas ha tenido que optar por usar alhajas falsas. “Ando buscando dónde comprarme pulseras de mentira, para sacarme las de verdad. En las noches ahora duermo con la alarma (de la casa encendida)”, aseguró.

A lo que agregó: “Las mismas causas que me han llegado hacen que me sienta insegura. Ya no es lo mismo que antes. En la tele no sale ni la mitad de lo que pasa”, afirmó.