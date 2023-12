Millaray, la pareja del cantante urbano, salió a aclarar el contexto detrás de las imágenes que fueron filtradas por el ex manager del artista. La joven aseguró que fue su forma de evitar un altercado mayor.

El artista nacional Jordan 23 se encuentra en el ojo de la polémica luego de que su ex manager, Marcos Carrasco, publicara una serie de acusaciones en su contra, además de filtrar videos de las cámaras de seguridad de su casa después de ser desvinculado donde supuestamente agrede a su pareja.

Poco antes de que Jordan Jesús Carrasco Morales, nombre real del cantante urbano, anunciara que tomará acciones legales en contra de su también tío, este último publicó un registro donde se puede ver al artista empujando a su pareja, Millaray, una influencer y manicurista, quien se encuentra en su séptimo mes de embarazo.

En el video que se ha viralizado en las redes sociales, se puede ver al cantante de “La cabaña” tomar por los hombros a la joven y empujarla dentro de su casa. Al mismo tiempo se puede ver a la mujer visiblemente ofuscada forcejeando con el artista.

La publicación del video causó gran revuelo en las redes, por ello la pareja del intérprete de “Anti-rana” decidió salir a aclarar el trasfondo del registro en su cuenta de Instagram.

“Es una discusión antigua, yo no tengo 6 meses en ese video, yo recién tengo 7 meses (ahora), es imposible y está totalmente fuera contexto“, comenzó diciendo en un texto publicado en Stories.

Pese a que la joven admitió que se trata de una discusión real, esta aseguró que estaba siendo ayudada por Jordan 23: “La discusión es real, pero Jordan nunca me levanto la mano, él estaba evitando que yo reaccionara de una mala manera contra otra persona que se encontraba afuera de la casa”, aseguró.

Las palabras de Millaray no se detuvieron ahí, puesto que también se refirió al ex manager y tío del cantante: “No entiendo con que fin realiza (Marcos Carrasco) la difusión de este video, son temas personales de nosotros que ya se encuentran resueltos“, afirmó.

“Queda claro que el ex manager de Jordan está tratando de dañar su imagen a toda costa y si él realmente estuviera en contra de todas las acciones que dice que el Jordan ha cometido, ¿por qué decide hacer todo esto público ahora luego de su desvinculación y no fue capaz de hacerlo antes?“, agregó.

Tras ello, la pareja de Jordan 23 dijo: “Eso quiere decir que no es tan bueno como él (Marcos Carrasco) lo dice, si él hubiera querido hacer las cosas bien, él no hubiera avalado todo lo que dice que el Jordan ha hecho“, cerró para luego declarar que no se volverá a referir al tema.