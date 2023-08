Kike Morandé anunció que está trabajando en un nuevo proyecto para volver a los medios. El histórico animador de Canal 13 y Morandé con Compañía incursionaría en las redes sociales con programas digitales.

De acuerdo a lo que expone Radio Agricultura, el presentador tendrá un nuevo programa de entrevistas y conversación, el cual estará adaptado para Instagram, TikTok, Facebook y Youtube.

“Estoy emocionado, muy contento y con muchas ganas de comunicar a través de las redes sociales”, indicó el comunicador al citado medio.

“Es algo totalmente nuevo, indudablemente y más que nada me vino porque la gente me quiere y a cada rato, me decían: ya poh Kike, ¿cuándo vuelve?”, agregó.

Por lo pronto se conoce que el espacio se llamará Morandé Te Ve y será muy diferente a lo que había el presentador en Morandé con Compañía y otros espacios.

“Voy a volver yo, en el fondo, para agradecerle a la gente y poder darles un rato de entretención y compañía, sin ser necesariamente un programa de humor ni mucho menos. Esto es como volver a mis inicios, como lo que hacía en “Cóctel”, señaló.

“Estoy súper lanzao, emocionado, con ganas y muy agradecido del cariño que todos me han dado y espero que se suscriban a nuestro nuevo canal de YouTube, porque lo único que tenemos son ganas”, concluyó.