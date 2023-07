A inicios de 2023, un allanamiento en el domicilio que compartía la animadora Tonka Tomicic y su entonces pareja, Marco Antonio López, alias “Parived”, acabó desatando una ruptura y una serie de polémicas luego de que el gurú espiritual fuera involucrado en el llamado Caso Relojes.

Así, en febrero de este año López fue formalizado por asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios, por lo que este miércoles se realizaría la audiencia en que el Ministerio Público reformalizará la investigación en contra de diez imputados dentro del caso, entre ellos, Parived.

Sin embargo, los abogados de López presentaron un certificado médico asegurando que el consejero espiritual no podría asistir a la cita legal, debido a que “debe permanecer en reposo en cama por siete días. No puede hacer fuerza”, según confirmó La Tercera.

Pese a que López no podrá asistir este miércoles, Parived deberá esperar a que el 1° Juzgado de Garantía de Santiago fije una nueva fecha para que el fiscal a cargo del caso comunique formalmente los nuevos antecedentes que constan en la investigación.

Días después de su primera formalización en febrero de 2023, Parived conversó con La Tercera, negando toda acusación asociada al contrabando de joyas y relojes, reflexionando también sobre cómo el Caso Relojes acabó salpicando la imagen de Tonka Tomicic y su propia relación.

“Uno nunca está preparado para esto. Te viene una sensación de shock, sobre todo porque sientes también la angustia de Tonka”, dijo entonces, asegurando que todo se había amplificado por el hecho de ser pareja de la animadora de televisión.

“Con el trayecto de los años se creó una suerte de fetiche, se me fueron poniendo diferentes decoraciones y mi nombre fue asociado a una serie de eventos y circunstancias que eran noticias para los medios. En el fondo, show business, como se dice en inglés, cuyo precio es carísimo”, indicó.

En cuanto a la investigación propiamente tal, Parived afirmó que pese a que Fiscalía comenzó con las diligencias en 2017, apuntando que entonces no había sido citado a declarar “ya sea ante el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile”.

“Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación, el fiscal solicitó, luego de allanar el hogar de mi familia, una orden de detención en mi contra, lo que evidencia un trato discriminatorio y desigual. En estos momentos todo está en manos de la justicia y no existe ninguna verdad establecida”, advirtió.

Si bien admitió que recurrió a préstamos informales para mantener su negocio después del Estallido Social y la pandemia, aseveró que los fue pagando con “cheques y transferencias de manera lícita”.

“Yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa, si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo”, precisó.