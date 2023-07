La periodista Mirna Schindler se refirió a su salida del matinal Tu Día en 2022, asegurando que fue despedida en medio de la grabación del programa, acusando que “ahí hubo un acto impulsivo de la persona que me echó”.

La comunicadora conversó con Nicolás Larraín, en el programa Not News, Schindler recordó su paso por el matinal, afirmando entonces que originalmente la trajeron a hacer un programa de actualidad que fue variando en el espacio.

“Yo me empecé a sentir como poroto en paila marina”, confesó la comunicadora, a lo que le preguntaron si esperaba irse pronto, a lo que aseguró que si bien, “a lo mejor me hubiera terminado yendo”, no fue algo que deseó, apuntando que la despidieron “de una manera muy violenta”.

Específicamente, Schindler narró que fue citada al cuarto piso del canal y “pum, listo, estás despedida”, todo en medio de las grabaciones del matinal.

“Curiosamente, fue después de una entrevista con un diputado republicano, justo cuando había dicho que las mujeres no se desviolaban por abortar”, lanzó Schindler.

“Fue una manera muy violenta de salir”, comentó, criticando, una vez más, que “no había terminado el programa y me llaman para echarme”.

“Ahí hubo un acto impulsivo de la persona que me echó, porque podría haber esperado que el programa terminara”, acusó también.

Poco después, Schindler afirmó que “mirando para atrás, no me habría ido a Canal 13″.

Al saberse su salida, en septiembre de 2022, la comunicadora contó a BioBioChile que su salida significó sorpresa también de su parte.

“Nunca es grato que te despidan. Nunca. Te mentiría si te dijera que estoy saltando en una pata. Creo que pasan varias cosas. Siempre entendí que desde el momento en que ellos decidieron cambiar a las conductoras por una pareja de conductores, evidentemente se venía un nuevo proceso, lo entendí y lo asumí”, dijo entonces.