Un complejo inicio de año ha tenido Pailita. A la polémica originada en Viña del Mar, a raíz de un chiste de Fabrizio Copano, se sumó la situación vivido con su ahora expareja, con quien finalizó su relación.

El pasado lunes por la tarde el cantante urbano publicó una serie de videos donde expresó estar arrepentido de haber realizado un live durante el viernes, en el cual aludía a la joven.

A eso sumó una historia en Instagram, donde hacía alusión a estar también afectado por las bromas que se realizaban acerca de la relación estrecha con su madre.

“El único que juzga es Dios y yo nunca le he obrado mal como para recibir tanto odio. He tenido un año de mierda”, indicó.

“Llevan un año haciéndome bullying cibernético con lo de mi mamá y no saben que yo me quise matar varias veces por eso, no es fácil llevar todo esto. La mente mucha veces te juega en contra. Todos nos equivocamos y esta vez me tocó a mí”, agregó.

Hay que señalar que en Viña 2023 Fabrizio Copano habría hecho enojar al cantante cuando, en su rutina, indicó: “¿Han cachado que los demás (artistas) son como más brígidos? Los demás agarrándose minas y él a su mamá”.

De acuerdo al actor Gonzalo Valenzuela, esa noche él mismo habló con Pailita sobre el tema, cuando lo vio enojado por lo que había ocurrido.

“Le dije ‘compadre, estai empezando. De estas van a venir mil más. Y tenís que aprender hueón, a tener cuero de chancho y reírte y toda la huevada’. Pero son cabros que están empezando”, expuso.

Aquella noche, en declaración a BioBioChile, el artista negó haber querido golpear a Copano.