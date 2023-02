Este lunes por la tarde el cantante Pailita se refirió a la polémica que tuvo, el pasado fin de semana, con su ahora expareja. En ese entonces ambos realizaron un live al mismo tiempo y con acusaciones mutuas, justo luego de haber terminado.

En este sentido, de acuerdo al detalle de La Cuarta, el artista urbano aseguró estar pasando por un momento bastante complejo en el plano anímico, dejando en claro estar arrepentido de haber hecho esa transmisión.

“Quería primero que todo pedirles disculpas a cada una de las personas que vieron afectadas, a mis fanáticos, a las mujeres, a los hombres, a todos, por el live. La manera de expresarme ese día no fue buena, dije puras cosas estúpidas, el tema de sacar las cosas en cara, de ventilar cosas de las relaciones de los dos”, indicó.

“Soy persona, quiero que entiendan eso, yo no he matado a nadie, no he violado nada, no he hecho nada sin el consentimiento de la otra persona, como para que me metan en una piscina llena de pirañas y me hagan cagar”, agregó.

Dichos de Pailita

“Me equivoqué y lo asumo de verdad. Esto a mi me está afectando psicológicamente demasiado, yo estoy destruido en este momento, quiero tirar todo esto a la mierda”, siguió.

Asimismo, hizo frente a una de las principales polémicas que se suscitaron el fin de semana, que tiene relación con la edad de su expareja.

Sobre este punto aseveró que “nunca faltó el respeto a la joven”, añadiendo que en el momento que la conoció también habló con su familia.

“Me carga que anden inventando cosas, como si yo me hubiese metido con la Skarleth teniendo 13 o 14 años y nunca fue así (…) Nunca hice nada sin su consentimiento y ella está clara de eso, nunca le falté el respeto ni nada”, concluyó.