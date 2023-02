En una entrevista con la revista Men’s Health, el actor Liam Neeson se refirió al luchador irlandés Conor McGregor, catalogándolo como un “pequeño duente” que da “mala fama” a Irlanda.

Durante la conversación con el medio, el intérprete de Búsqueda implacable habló sobre las peleas de la Ultimate Fighting Championship (UFC), una de las mayores empresas de artes marciales mixtas en el mundo.

“No puedo aguantarlo. Para mí es como una pelea de bar. Sé que los profesionales dicen: ‘No, estás equivocado, entrenamos meses…’ ¿Por qué no simplemente agarras una botella de cerveza y golpeas la cabeza del otro tío? Es el siguiente paso de la UFC”, opinó al respecto Neeson.

Bajo este contexto, el actor británico aprovechó de cargar contra la celebridad irlandesa, donde mencionó que no le entrega una buena imagen al país europeo.

“Ese pequeño duende, Conor McGregor, le da a Irlanda mala fama. Sé que está en forma y le admiro por eso, pero no lo puedo entender”, expresó el intérprete de El pasajero.

#LiamNeeson doing a Dub accent is something nobody expected and it's everything.

Liam Neeson on @TheNotoriousMMA – even yourself has to find this funny. pic.twitter.com/AucLEh10J8

— Hemp-inator (@101_Terminator) February 3, 2023