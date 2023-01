Una nueva polémica azota la carrera del luchador irlandés Conor McGregor, quien hace algunos días fue denunciado por una supuesta agresión en contra de una mujer en España y ahora se conoció el desgarrador relato de la presunta víctima.

Resulta, que ahora la mujer de origen irlandés, reveló con detalles lo ocurrido con el peleador en donde incluso, en sus palabras, sentenció que McGregor le propinó golpes de puños y patadas en su abdomen en una fiesta en Ibiza en un yate en el año 2022.

En conversaciones con el medio español, Periódico de Ibiza, la víctima declaró que ambos ya se conocían, que eran vecinos en Dublín en Irlanda y que los hechos acontecieron en una celebración del cumpleaños de Conor en el Ocean Beach Club y que posteriormente, se trasladaron hasta el yate privado del luchador, momentos donde todo ocurrió.

Las declaraciones

En un fragmento del diálogo con la cadena de informaciones de España, la mujer sentenció que en el yate “todo su comportamiento cambió en ese momento y se volvió muy agresivo”.

“Era como si estuviera poseído. Sabía que tenía que salir del barco porque pensaba que me iba a matar. Tenemos amigos en común y me he encontrado con él en numerosas ocasiones. No puedo creer lo que me ha hecho. Es un criminal. Creo que me habría matado si no me hubiera saltado del yate”, añadió.

Así también, la mujer comenta que ella saltó de la embarcación para evitar seguir siendo agredida por McGregor, momento en que la Cruz Roja de ese lugar la encontró y pudo socorrerla.

El lamentable hecho ocurrió en julio del 2022 y según informaciones del país europeo, existen dos testigos de lo ocurrido que prestarán declaraciones en los siguientes días y que en caso de que la justicia de Ibiza determine que Conor McGregor es culpable, no se descarta realizar una búsqueda internacional por el polémico luchador.