La mañana de este domingo, se reportó un accidente de tránsito en Los Ángeles, California, que involucraba al reconocido actor Arnold Schwarzenegger, quien atropelló a una ciclista mientras conducía al oeste de la ciudad.

Según reportó el medio TMZ, la mujer debió ser llevada a urgencias y al momento se encuentra estable y con lesiones menores. El actor por su parte, habría ayudado a la afectada y también cooperó con la policía momentos después del choque.

Si bien, la afectada fue trasladada al hospital, testigos aseguraron al medio que el auto no iba a gran velocidad. Además, la ciclista tampoco presentó signos de haber consumido alcohol u otras sustancias antes de hacer su recorrido por la autopista.

Los presentes también señalaron que momentos después del accidente, Arnold Schwarzenegger se hizo cargo de la bicicleta dañada, la puso en la parte trasera de su auto y la llevó a un lugar de reparaciones.

Asimismo, relataron que el impacto no sería culpa del actor, puesto que iba a baja velocidad, además algunos precisan haber visto como la ciclista cambiaba de carril inesperadamente, provocando el choque.

Sin embargo, según informó la policía local, no se ha descartado la culpabilidad de Schwarzenegger y actualmente se estaría llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos.

Por su parte, el intérprete de “Terminator” no ha emitido declaraciones al respecto y tampoco ha hablado con la prensa sobre el incidente.

I take issue with "we're told a determination has been made that it's something he simply couldn't have avoided."

Does he need to drive a vehicle this large and heavy? pic.twitter.com/cNHoyN0RlJ

— Dr Grace Peng (@gspeng) February 5, 2023