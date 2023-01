En conversación con Página 7, Campusano no se guardó su opinión respecto a la aplaudida presentación de la comediante Chiqui Aguayo. Además, lanzó una directa advertencia para Belén Mora, quien se presentará sobre la Quinta Vergara en febrero.

Tras su exitoso paso por el Festival de Las Condes, la comediante Chiqui Aguayo recibió diversos comentarios por su rutina, la cual no estuvo exenta de críticas como las emitidas por el profesor Jaime Campusano.

En conversación con Página 7, el especialista en expresión oral y oratoria se refirió a la rutina de Stand Up que presentó Aguayo sobre el escenario de Las Condes, catalogándola de vulgar.

“No me agrada la coprolalia en la boca de los hombres y en la boca de ninguna persona, fuera de la situación coprolálica. Es decir, si me pego con un martillo en el dedo, ‘ándate a la chucha’”, comentó Campusano.

El profesor, invitado al evento por la Alcaldía de Las Condes, respaldó su punto de vista señalando que “no estoy ahí con el lenguaje de ella, ni tampoco estoy mucho con su sectarismo e intolerancia”.

Sumado a las críticas, Jaime Campusano relató un breve encuentro que tuvo con la panelista de Juego Textual que no le agradó para nada. “Una vez le conversé de Alberto Plaza y ella se metió los dedos en la boca”, recordó.

Y agregó: “Eso no lo acepto de nadie. No acepto que me hablen mal de la Patricia Maldonado ni de Víctor Jara. Son personas que se han ganado su respeto”.

Dardos contra Belén “Belenaza” Mora

Pero los comentarios del catedrático no se centraron solo en Chiqui Aguayo, también tuvo palabras para la comediante Belén Mora, quien dentro de unas pocas semanas se presentará por primera vez en el Festival de Viña del Mar.

Campusano comparó a “Belenza” con la ex integrante de El club de la comedia, destacando rasgos que, a su juicio, las hace parecidas. “Es como la Belén, que también de pronto es insolente y descontrolada”, aseguró.

También, el experto aprovechó de lanzar una dura advertencia a la ex actriz de Morandé con compañía antes de su presentación sobre la Quinta Vergara. “Anoche (26 de enero) con lo del Yerko Puchento en Puente Alto, la ‘Belenaza’ que tenga mucho cuidado, con todo el cariño que me merece ella”.

“Ella fue la que dijo que se iba de Chile si ganaba el ‘rechazo’, lo dijo y no se fue. Va a aparecer por favores políticos con la alcaldesa, no lo puede negar”, contó. “Mucho cuidado, porque los fachos también se están poniendo ‘octubristas’, a su manera”, añadió.

Polémicos dichos de Jaime Campusano

No es primera vez que el académico ha emitido polémicos comentarios contra rostros del espectáculo y la política. En 2022, Campusano publicó un ofensivo tuit contra la ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

En dicha oportunidad, el experto se refirió a través de Twitter a una publicación de Instagram que hizo la ex ministra del Interior en su cuenta personal de Instagram, donde ella compartió una foto comprando vestidos y una reflexión de su cuerpo después de su embarazo.

Uno de los que reacción al estado fue Jaime Campusano, quien emitió un polémico comentario sobre su figura. “Mal busto… perdón, gusto”, escribió, desatando el repoche de varios usuarion en redes sociales.