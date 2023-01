La cantante mexicana Julieta Venegas se refirió a su matrimonio con el también cantante chileno Álvaro Hernández, apuntando a cómo fue el quiebre de su relación tras dos años juntos.

Específicamente, la voz de Lento conversó con el conductor de televisión mexicano Yordi Rosado en su canal de Youtube, donde el entrevistador le preguntó por su matrimonio con el chileno al inicio de su carrera.

“Eso fue tres años después de que saqué el primer disco”, aseguró Venegas, señalando que lo conoció solo por el hecho de que ambos se desenvolvían en la misma profesión.

“Fue de locos porque él vivió siempre en Chile y yo viví siempre en México. Nos casamos, pero cada quien en su país. Fue muy chistoso, porque pensamos ‘nos casamos y luego resolvemos en donde vamos a vivir’ y nadie se mudó nunca de su país”, comentó entre risas Venegas.

De acuerdo a la artista, el tema de dónde se establecería la pareja finalmente “nunca se resolvió y nos separamos. Además, nos separamos más o menos rápido porque… no sé, te lo cuento porque ahora se me hace muy chistoso”, lanzó entonces sonriente.

Al ser consultada respecto a la anécdota, Venegas apuntó que “él (Henríquez) me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba No me Falles y en el videoclip de la canción salía una actriz (Patricia López) de la que él se enamoró y me dejó por esa actriz”.

“Es muy gracioso, o sea a mí me encantan como esas vueltas. Eso sí, en su momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno decidía irse del país por el otro, eventualmente iba a pasar lo que pasó”, explicó entonces la artista.

De todas formas, e independiente del quiebre, Venegas destacó que “se me hace muy gracioso que haya sido como justo en el videoclip de la canción que me escribió y que justo se llamara ‘No me falles’. Es muy chistoso”.

“Ahora me parece chistoso, porque a Álvaro yo lo adoro”, destacó.

En 2018, fue la propia actriz Patricia López quien recordó cómo conoció al cantante de Los Tres en el video musical de No Me Falles en 1999. “Ahí nos conocimos y ahí nos enamoramos”, aseguró entonces en el programa No Culpes a la Noche.