Loreto Aravena estuvo invitada al pasado episodio de La Divina Comida, donde habló de su vida alejada de la televisión y su relación con Max Luksic.

En este sentido, la actriz ahondó respecto a su salida temporal de la pantalla chica, específicamente las teleseries, y cómo ha logrado mantenerse económicamente en este periodo.

“Mi hija me escondía las llaves del auto, no quería que yo trabajara más. Tenía 9 meses cuando volví a la pega y tú cachas como son las teleseries, uno graba de lunes a sábado de ocho de la mañana a siete de la tarde y me separé cuando tenía un año”, expuso.

Asimismo, la exintegrante de Los 80 indicó que adquirió departamentos y ha vivido de aquellas inversiones en el último tiempo.

“En el fondo, yo ya había trabajado tantos años en televisión que ya me había hecho un pie y me había comprado unos departamentos. Ahora vivo de eso”, indicó.

“Yo arriendo mis departamentos y ya terminé de pagar tres. Ahora todo eso me entra”, añadió.

En aquel capítulo, Aravena también realizó una especie de desahogo por las críticas que recibe debido a su relación con Max Luksic.

“Yo después me puse a pololear y claro, ahora todo tiene que ver con mi pololo, todo mi trabajo hacia atrás no existe”, lamentó Aravena.

“Yo trabajo en el 13 porque mi pololo está ahí… Si contara los años que llevo ahora: llevo 14 y a él lo conozco hace 5 años. Es absurdo pensar que mi carrera se formó por la persona con la que estoy”, concluyó la actriz.