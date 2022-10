Muy en su estilo, Don Francisco lanzó una crítica a Bad Bunny, con quien no ha podido ponerse en contacto, a pesar de haber sido uno de los primeros en darle una oportunidad.

El animador habló del tema en Meganoticias Alerta, donde conversó con Rodrigo Sepúlveda, quien bromeó sobre asistir al concierto del cantante que se realizó la noche del sábado.

“¿Vamos a ir al recital de Bad Bunny hoy día, Mario?”, dijo Sepu, sin esperar la respuesta del conductor que estaba promocionando la Teletón, que se llevará a cabo este 4 y 5 de noviembre.

“Dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión”

“Cuando hables con Bad Bunny dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y después me ha costado… nunca he podido volver a hablar con él”, sentenció.

Pero Mario Kreutzberger no se quedó ahí. “Acuérdate que yo salí en todas partes (con los dedos debajo de los ojos)”, recordó haciendo referencia al clásico gesto del músico.

Don Francisco también comentó a Sepu, que considerando que Bad Bunny estaba en Chile, quizás escuche su mensaje y lo llame por teléfono.

“Lo he llamado varias veces… pero después no me contestó. Pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar’”, confesó.

“A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’”, agregó.

“A lo mejor hace un buen saludo para la Teletón, o manda un buen billete”, añadió.

Los recuerdos de Don Francisco sobre Bad Bunny

Asimismo, el animador reconoció que Bad Bunny “tiene una personalidad muy distinta a la que le conocemos, la que se ve bastante agresiva”.

También recordó parte de la historia del puertorriqueño. “Él viene de una modestia absoluta. Él llevaba los paquetes en un supermercado, así lo empezaron a escuchar. Imagínate a lo que ha llegado”, afirmó.