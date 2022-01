Bastante de qué hablar dio la convencional Teresa Marinovic el pasado martes, luego de aparecer en el pleno de la Convención Constitucional sin utilizar mascarilla, situación que por muchos fue catalogada como una mala práctica.

Por lo anterior, la licenciada en Filosofía fue entrevistada la mañana de este martes en el matinal Mucho Gusto, donde recibió cuestionamientos de parte de José Antonio Neme, quien incluso la tachó de “provocadora”.

Todo inició cuando el periodista preguntó: “¿Por qué miércale (sic) no se puso la mascarilla y desató todo ese escándalo ayer? ¿Qué pasó ahí?”.

Ante esto Marinovic respondió: “El uso de la mascarilla no es obligatorio, y además hay una cosa de criterio. (El hemiciclo) es un lugar gigantesco, con unos 20 metros de alto. Hay mucha distancia y en general, se cumplen estándares muchos más exigentes que en un restaurante por ejemplo”.

“Más allá de eso, hay una obsesión conmigo (…) No te puedes imaginar la cantidad de fotos que me mandaron ayer a propósito de otros convencionales sin mascarilla. Debieron haber sido unos 20. Entonces la única persona en titulares soy yo”, agregó la convencional.

Tras eso Neme insistió con otro comentario: “Usted sabe cuál es mi estilo, yo hablo así. Creo que usted es una provocadora, para bien o para mal, la gente que la sigue le gusta eso suyo”.

Para finalizar Marinovic se definió a sí misma como ‘rebelde’. “Si vamos a llamar provocación al hecho de no aceptar estándares con los que no estoy de acuerdo, yo te compro esa definición, pero no es así. Si tú me obligas a autocalificarme, yo te diría más ‘rebelde”, concluyó.

