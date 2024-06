Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Sony lanzó el primer tráiler de "Venom: The Last Dance", película que pondrá fin a la trilogía protagonizada por Tom Hardy, mostrando un enfrentamiento inminente con el planeta Klyntar y presentando a un nuevo villano, Patrick Mulligan alias Toxin, interpretado por Stephen Graham. El adelanto también revela a otros miembros del elenco como Peggy Lu, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Alanna Ubach y Clark Backo en roles aún no especificados. La sinopsis oficial anticipa una decisión devastadora que cerrará este último baile entre Venom y Eddie. El estreno está programado para el 25 de octubre, sin confirmación de una secuela hasta el momento.