Esta semana, la empresaria y modelo Wanda Nara habló por primera vez sobre el escándalo amoroso ocurrido entre ella, su esposo Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez.

Nara conversó con Susana Giménez, actriz y conductora de televisión argentina, en su programa Susana, invitada de honor. Ahí, la modelo abrió las puertas de su hogar y habló sobre su, últimamente, polémica relación con Icardi.

“Estábamos en un campo, estaban las niñas andando a caballo y me pidieron una foto de mi hija más chica. Ahí busqué una foto en el teléfono de Mauro”, comenzó Nara. “Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que… ya saben”, señaló, haciendo referencia a la “China”.

Tras esto, la empresaria recordó cómo su primera reacción fue lanzar una historia de Instagram. “Otra familia más que te cargaste por zorra (sic)”, fue la frase que empezó la polémica a mediados de octubre.

“Eras amiga de la China”, dijo en ese momento Giménez.

“No era amiga, pero teníamos buena relación, cordial”, explicó. “Mi enojo fue una mirada machista de echarle la culpa a la mujer”, dijo después.

“Yo soy una mujer chapada a la antigua con mi pareja: para mí un mensajito es divorcio”, reconoció. “Cuando vi el mensaje, agarré mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia”, contó. Luego, aseguró que Icardi le siguió en el siguiente avión.

Tras ello, la entrevistadora le consultó a Nara si sabía del encuentro de la actriz y el futbolista.

“Después él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo pero es verdad que no pasó nada”, respondió.

En base a ese mismo encuentro, la modelo afirmó que tras hablar con Icardi, llamó a la considerada tercera en discordia. “Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que había usado una palabra no muy elegante que había usado en un momento de calentura”, reconoció.

Tras ello, la rubia explicó el motivo por el que decidió perdonar a su pareja.

“Podemos seguir juntos, y volvería a empezar con él. Porque fue él el que me mostró las cosas como pasaron, y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento”, cerró.