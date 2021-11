La ausencia de María Elena Swett en ¿Quién es la máscara? llamó la atención de los televidentes, pues ella es una de las investigadoras del programa. La noche de este jueves, la actriz reveló el motivo.

Resulta que la intérprete se contagió con covid-19. “Mi gente buena… He leído cada uno de sus mensajes de apoyo y tremendo cariño. Todos los que me preguntan por qué no estuve en el capítulo de ¿Quién es la máscara?, les cuento mejor… me contagié de coronavirus”, dijo en un mensaje en Instagram.

“No quiero que estén preocupados por eso mejor les respondo a tod@s por acá. Espero recuperarme pronto para volver a estar con ustedes y seguir con mi nuevo rol de investigadora que me tiene muy feliz”, añadió.

“Manden energía. Los abrazo grande y fuerte. Más bien grande y suave mientras me repongo”, cerró.

A través de sus stories agregó que “estoy sin voz y con reposo vocal total”, lo que sería una de las razones por la que no ha podido participar en el espacio de CHV.

Por el momento, la actriz está siendo reemplazada por Millaray Viera, quien asumió el rol de “investigadora” del espacio.