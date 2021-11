“Estaba todo pauteado”. Esa fue una de las quejas de la actriz Karla Melo, conocida por su participación en la serie El reemplazante (TVN), a casi dos años de su participación en La Divina Comida (Chilevisión) en 2019.

Sus palabras llegaron en el espacio de Instagram Gracias Te Llamamos, en que comparten las también actrices Paloma Moreno, Ignacia Baeza y Elisa Zulueta.

En la conversación, Melo advirtió que no le gustaban las entrevistas y ejemplificó con el programa culinario. “Me arrepentí de ir a La Divina Comida con los invitados que me tocó”, dijo, según recoge el portal de espectáculos Glamorama. Sus compañeros, sostuvo luego, fueron Leonor Varela, Freddy Stock, José Luis Villanueva.

Más tarde, tras reconocer que entre los invitados no existió “onda”, afirmó que “estaba todo pauteado, (…) había una loca atrás de la cámara como ‘pregúntenle de su abuelo fallecido’. Y cuando vi esto como que me chocó y me piqué, y puse puras malas notas todos los días y gané”.

Asimismo, confesó que en el programa “haces como que haces la comida y la tienes hecha de antes ahí guardada”.

“Pero si yo hice pastel de choclo, por ejemplo, y mi abueli (sic) me hizo la pastelera de choclo. Me la hizo, yo la tenía ahí en el refrigerador y después hice el mono de que pelaba los choclos, metía a la juguera y chao. Pero ya lo tenía listo”, afirmó.

Recordemos que el espacio de televisión, emitido desde 2016 por la señal privada, consiste en que cuatro famosos deben actuar como anfitriones y cocinar para invitados en sus respectivas viviendas.

El grupo, de esta forma, pone notas a las preparaciones y quien obtiene el mejor promedio, se lleva un premio que varía por temporada.