El cantante belga-italiano Salvatore Adamo desea la victoria de Bélgica sobre Italia en cuartos de final de la Eurocopa, este viernes, que sería para los ‘Diablos Rojos’ la recompensa a una “generación excepcional” de jugadores, explicó el jueves a la AFP.

“Los italobelgas se alegrarían de que la generación de Hazard, Mertens o De Bruyne tenga un título, aunque llevemos a Italia en nuestro corazón”, y desear un éxito del equipo de Roberto Martínez refleja además “nuestra gratitud y afecto hacia Bélgica”, declaró Adamo.

“Los italianos nos comprenderán. Queremos la victoria de Bélgica”, confió el cantante, llegado a ese país desde Sicilia siendo un niño, después de la firma de los llamados Acuerdos del Carbón, que provocaron la llegada masiva de mano de obra italiana para la explotación de las minas de Valonia (sur de Bélgica).

El artista, que jugó al fútbol hasta la edad de 18 años en el club Jemappes, prefiere, eso sí, que no haya una gran diferencia de goles en el partido: “Un tanto de diferencia en un pulso bonito, en un partido palpitante, con un gol de Eden Hazard”.

(P): ¿Qué consejo daría Salvatore Adamo a los ‘Diablos Rojos’ para lograr la victoria el viernes?

(R): “No calcular, como han hecho hasta ahora. Han sido espontáneos, han jugado al máximo todos los partidos”, respondió el artista de 77 años.

“Desgarrado”

Sin embargo deben desconfiar de “una selección italiana en construcción, que se ha reencontrado de la mano de buenos jugadores como Chiesa, Immobile, Insigne o Locatelli. En el próximo Mundial serán todavía más fuertes”.

“En esta Eurocopa estoy a favor de Bélgica, pero después estaré desgarrado entre los dos, como de costumbre”, afirma el popular intérprete.

“La selección belga llegó a su apogeo con jugadores que tienen ya una cierta edad. Entre esta Eurocopa y el Mundial de 2022 serán todavía muy, muy competitivos. Después no sé si tendremos los mismos talentos en la nueva generación belga, mientras que Italia ya los ha encontrado”, analiza Adamo.

Respecto al resto de selecciones, el cantante mira con inquietud a Dinamarca, “que juega con una espontaneidad extraordinaria, con talento y entusiasmo”.

El cantante aclaró además que no vio con buenos ojos las manifestaciones de belgas festejando la eliminación de Francia ante Suiza el lunes.

“Con eso no estoy para nada de acuerdo. Esperábamos una revancha (de la semifinal del Mundial-2018, ganada por Francia a Bélgica por 1-0) en el terreno de juego. Hablé de eso con amigos, que se alegraban de que Francia estuviera eliminada. ¡Eso no es el deporte! Eso me ha enfadado”, asegura.