Controversia generó en redes sociales un video en el que la comunicadora Catalina Vallejos afirma que “la mascarilla hace pésimo para la salud”, contradiciendo los consejos de expertos y del Ministerio de Salud (Minsal), en medio de la pandemia de covid-19. Tras sus dichos terminó disculpándose.

“La mascarilla hace pésimo para la salud, por eso trato de… en los lugares que puedo andar sin mascarilla, ando sin mascarilla”, dijo en una Historia de Instagram la exparticipante del extinto programa de competencias Calle 7 (TVN), a sus más de 1,1 millones de seguidores.

Más tarde, a través de la misma plataforma, reveló que recibió comentarios de trabajadores de la salud y terminó pidiéndoles disculpas.

“(Que las mascarillas hacen mal) Es algo que yo pienso personalmente. Y sí, estaba siendo irresponsable porque lo estaba dando por hecho”, se explicó. “Lo que sí he dicho es (…) que cuando estoy en lugares abiertos no uso mascarilla, porque de verdad que me ahogo. Pero cuando estoy en lugares cerrados claramente la uso, para poder protegerme a mí y a los otros”, añadió.

“Además, no la recomiendan para nada cuando se hace deporte (…) porque uno se ahoga”, cerró.

Contactada por BioBioChile, Vallejos dijo que sus comentarios al respecto ya los había realizado a través de Instagram. “Esa es mi posición”, afirmó.

La pandemia de covid-19, hasta este martes, ha dejado a 543.087 contagiados en Chile. De ese total, 8.816 pacientes se encuentran en etapa activa. Por otro lado, van 15.131 fallecidos en el país.

Los dichos de Vallejos contrastan con las medidas obligatorias que ha dispuesto el Minsal, liderado por el médico Enrique Paris. El Decreto Exento 520 de la cartera publicado el 8 de julio pasado en el Diario Oficial, dispone el uso obligatorio de mascarillas en distintas circunstancias.

Según consigna la norma, es necesario su uso en transporte público y privado sujeto a pago, sin importar la cantidad de personas que están utilizándolo; en espacios cerrados; y en la vía pública de zonas urbanas o pobladas, así como en espacios públicos o comunitarios.

“Se entenderá por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la propagación del virus, ya sea de fabricación artesanal o industrial”, detallan.

Por otro lado, en cuanto a la actividad física, efectivamente la recomendación del Gobierno es no utilizar mascarilla mientras se realiza deporte, siempre que sea seguro.

“Exceptúase de (…la utilización de mascarillas…) a las personas que se encuentren ejecutando algún tipo de actividad deportiva”, dice la Resolución Exenta 591 del Minsal, publicada el 25 de julio.

A fines de octubre, la influencer se enfrascó en una discusión en Instagram con un usuario que la criticó por viajar a México en medio de la pandemia, junto a la periodista Daniela Urrizola y la fotógrafa Carmen Cabezas.

Frente a las críticas de sus seguidores, Vallejos respondió que “no por viajar te vas a ‘contaminar’, ¡¿de qué estás hablando?! Hay protocolos para todo y créeme que a la vuelta andaré libre por la vida, ¿porque sabes qué? Me haré el examen y como va a salir negativo podré andar por la calle desde el día uno”.

Para enfrentar las continuas interpelaciones, la joven lanzó una frase que causó polémica: “¡Entonces quédate encerrado en tu casa y listo! Pero deja ser libres a los queremos y no nos da miedo. Yo prefiero mil veces vivir mi vida feliz que con miedo (obvio, cuidándome igual). Ese es mi pensamiento y los demás los respeto, pero seguiré haciendo mi vida”.