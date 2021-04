La actriz Halle Berry sorprendió con un nuevo corte de pelo en la alfombra roja de los premios Óscar, que se realiza este domingo.

La artista lució un divertido bob (melena corta) con chasquillas, y además lució un vestido lila vaporoso con un gran rosetón en el frente.

La intérprete llegó a la ceremonia con su novio Van Hunt, haciendo su debut oficial como pareja en público.

Berry será una de las presentadoras del evento que premia a lo mejor del cine del año.

El look de la estrella de Hollywood fue bastante comentado en redes sociales, donde las bromas no faltaron.

Halle Berry en D*lce & Garbbage me duele, porque ella es divina. Pero ok, el viento hace lo suyo en esa tela. pic.twitter.com/lgY6nTFoBW

why is Halle Berry rocking Josh Harnett's hair from the 2000's? #Oscars pic.twitter.com/5QffKazTx3

— Jarett Wieselman (@JarettSays) April 25, 2021