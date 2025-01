Chris Evans negó estar de regreso en Marvel para la próxima entrega de Avengers. El actor dijo que su supuesta participación es falsa y manifestó que está “felizmente retirado” de la franquicia.

Cabe señalar que, hace algunas semanas, medios estadounidenses especializados en cine, aseguraron haber confirmado que Evans volvería al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) para la película Avengers: Doomsday, cuyo estreno sería en 2026.

Pero ahora, el ex Capitán América lo desmintió: “eso no es cierto“, dijo en respuesta a una consulta de la revista Esquire.

“Esto siempre sucede. Quiero decir, sucede cada dos años, desde Endgame. Simplemente dejé de responder“, agregó.

El mismo medio recientemente entrevistó a Anthony Mackie, el actor que interpreta al nuevo Capitán América, quien dijo haber hablado con Evans.

“Hablé con Chris hace unas semanas y no estaba sobre la mesa en ese momento. Al menos, no me dijo que estaba sobre la mesa, porque le pregunté. Le dije: ‘Sabes, dijeron que traerán a todos de vuelta para la película. ¿Vas a volver?’. Dice: ‘Oh, ya sabes, estoy felizmente retirado’“, explicó Mackie.

Recordemos que, Chris Evans venía interpretando a Capitán América (Steve Rogers) desde 2011 en el MCU y cerró esta etapa con Avengers: Endgame (2019), donde su personaje envejeció y entregó su escudo a Falcon (Anthony Mackie), que continuó su legado.

Sin embargo, el actor reapareció en Marvel el año pasado para la película Deadpool & Wolverine, pero allí interpretó a Johnny Storm (La Antorcha Humana), de la primera adaptación de Los 4 Fantásticos.

Algunos fans creen que Chris Evans podría estar mintiendo sobre su retiro del MCU, sea cual sea su personaje, ya que una situación similar ocurrió en el pasado con Andrew Garfield (Spider-Man), quien negó varias veces su aparición en Spider-Man: No way home, pero sí salió en la película.