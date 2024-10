Timothée Chalamet sorprendió a los postulantes de un concurso de dobles dedicado al célebre actor estadounidense, el cual se realizó ayer domingo en Washington Square Park (Nueva York, EE.UU).

Al principio, el protagonista de la saga “Dune” se apersonó con una máscara para pasar desapercibido entre los centenares de imitadores que se reunieron en el parque. El ganador, obtendría un premio en efectivo de 50 dólares.

The real @RealChalamet did stand up

Important on-the-ground reporting live from the Timothée Chalamet lookalike contest in Washington Square Park. pic.twitter.com/RrTHfhwyir

— GQ Magazine (@GQMagazine) October 27, 2024