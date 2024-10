Sydney Sweeney sigue ganando gran especio en el mundo del cine. La actriz ahora alista su nuevo papel, para la biopic (película biográfica) de la estrella del boxeo estadounidense Christy Martin.

Por lo anterior, medios de ese país confirmaron que la intérprete se sometió a un radical cambio físico, ganando peso y masa muscular.

A eso se suma un cambio de look, ya que dejó de lado su tradicional cabellera rubia, por una melena rizada más oscura.

De hecho, la propia estrella de Euphoria mostró parte de este cambio en sus redes sociales, dando a conocer que está convertida en una verdadera boxeadora.

“Bueno, el secreto ya se ha revelado gracias a algunos paparazzi escondidos en los arbustos, así que aquí les dejo un pequeño adelanto de la película en la que estoy trabajando ahora mismo”, indicó.

“Durante los últimos meses, he estado inmersa en un entrenamiento para dar vida a la historia de una mujer increíble, una verdadera campeona que luchó batallas tanto dentro como fuera del ring. Su viaje es un testimonio de resiliencia, fuerza y esperanza, y me siento honrada de ponerme en su lugar para compartir su poderosa historia con todos ustedes: Christy Martin”, agregó.

🚨 | Sydney Sweeney looks unrecognizable on the set of her new film in which she plays boxer Christy Martin. pic.twitter.com/29HUvdKnkl

— Sydney Sweeney fans (@sweeneydailyx) October 15, 2024