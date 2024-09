Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El exitoso libro juvenil "Powerless", que ha conquistado a las redes sociales como TikTok, dará el salto a la televisión con una serie que actualmente se encuentra en desarrollo. Escrita por la autora estadounidense Lauren Roberts y publicada desde 2023, la trilogía homónima comenzó con "Powerless" y siguió con "Reckless" en julio de este año. La revista especializada Variety informó que Will Gluck, director de "Anyone but You", liderará el proyecto, el cual aún no tiene streaming definido. Roberts se mostró emocionada ante la posibilidad de ver a sus personajes cobrar vida, expresando su anhelo de llevar su historia a la pantalla. El proyecto es desarrollado por las productoras Olive Bridge Entertainment y Lyrical Media. "Powerless" nos adentra en un mundo donde la falta de poder se convierte en un crimen, siguiendo a la protagonista Paedyn Gray en una lucha por sobrevivir.